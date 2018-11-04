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Лесхоз восстановил поломанные кресты в Куропатах
5 ноября сотрудники Боровлянского спецлесхоза восстановили два креста в Куропатах, сломанных во время прежних работ.
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Активист говорит, что остается еще один существенный недостаток, проявившийся во время строительства пешеходной дорожки в Куропатах: не продумано, как будет отводиться вода с площадки между этой дорожкой и кольцевой. По словам Чехольского, сейчас этой проблемой занимаются проектировщики.
Тем временем на возвышенности, известной под названием "Голгофа", возобновились работы по строительству фундамента под мемориальный знак. Установить его там собираются власти. Ранее в вырытый котлован положили бетонные блоки, сейчас их укрепили жидким бетоном. Дату установки и открытия официального памятника, которым занимается Федерация профсоюзов Беларуси, пока не называют.
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5 ноября сотрудники Боровлянского спецлесхоза восстановили два креста в Куропатах, сломанных во время прежних работ.
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