Лесхоз восстановил поломанные кресты в Куропатах









Радио "Свобода" со слов руководителя общественной дирекции народного мемориала "Куропаты" Алеся Чехольского. Об этом передаетсо слов руководителя общественной дирекции народного мемориала "Куропаты" Алеся Чехольского.





Активист говорит, что остается еще один существенный недостаток, проявившийся во время строительства пешеходной дорожки в Куропатах: не продумано, как будет отводиться вода с площадки между этой дорожкой и кольцевой. По словам Чехольского, сейчас этой проблемой занимаются проектировщики.





Тем временем на возвышенности, известной под названием "Голгофа", возобновились работы по строительству фундамента под мемориальный знак. Установить его там собираются власти. Ранее в вырытый котлован положили бетонные блоки, сейчас их укрепили жидким бетоном. Дату установки и открытия официального памятника, которым занимается Федерация профсоюзов Беларуси, пока не называют.