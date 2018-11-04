Молодежный театр Минска получил обновленную Малую сцену

В Молодежном театре Минска после реконструкции открыли Малую сцену. Зрительный зал рассчитан на 180 мест, сообщает телеканал «МИР 24». Ремонт шел долгих 10 лет. Строителям пришлось полостью перестроить здание. Театр получил его в 1987 году, а до этого там размещался кинотеатр.

Обновленная сцена оборудована по последнему слову техники, на ней предполагается ставить экспериментальные спектакли и перформансы.

«Замечательно, что в Минске распахнул свои двери Молодежный театр, проведя масштабную реконструкцию здания. Здесь созданы прекрасные условия, чтобы молодежь могла смотреть хорошие спектакли, проводить репетиции. В театре уютно и красиво», – отметила глава администрации президента Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Первый спектакль состоится 1 декабря. Театр провел опрос зрителей и выяснил, что больше всего люди хотят видеть комедии. Постановщики пообещали: будет весело. В канун Нового года в театре пройдут представления для детей.

Сцену открыли накануне годовщины Октябрьской революции. В последние годы открывать в ноябре значимые культурные сооружения, спортбазы и другие здания стало в Беларуси традицией.