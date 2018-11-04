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Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

05.11.2018 21:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на кинофестивале «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучший фильм в этой номинации выберут 5 ноября. Свои работы в кинотеатре «Пионер» представляли сами режиссёры. Чем еще отметился четвёртый день «Лістапада»?

Кто ищет в фильмах вдохновение, его здесь найдут – участник «Лістапада»

Лодзь, Киев, Брюссель, Кёльн. На «Лістападзе» – лучшие киношколы континента. В работах их студентов – чувства, эмоции и темы, не оставляющие равнодушными.

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

Два друга, которых бросили отцы; монахини, приоткрывающие зрителю жизнь монастыря XVIII века – герои документальных лент, несмотря на внешние отличия, похожи между собой. И этим интересны зрителю.

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

Домникия Левчук, режиссёр (Украина):
Мой фильм называется «Путь», он об иппотерапии. Фильм построен весь на крупных планах: шум ребёнка, детали его рук, ног, глаз. Насколько он прикасается к этой лошади, насколько ощущает её.

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

Конкурс национальных киношкол представлен работами студентов, которым прочат большое будущее. Так стало и с Кантемиром Балаговым. Режиссёр из России – ученик Сокурова, участвовавший в «Лістападзе», уже покорил Канны своей «Теснотой».

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

В кино-меню основного конкурса – два блюда. Болгарская режиссёр – Надежда Косева – в фильме «Ирина» рассказывает историю о прощении и любви. Которые достаются героям сквозь перипетии судьбы.

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

Дмитрий Боярович, СТВ:
Кстати, Надежда Косева уже участвовала в «Лістападзе». Три года назад в качестве продюсера она представила картину «Жажда». Фильм тогда отметили призом за лучший актёрский ансамбль. И вот теперь режиссёр представляет свою первую полнометражную работу.

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

А историю, произошедшую «Однажды в ноябре», расскажет Анджей Якимовски. У польского режиссёра внушительная коллекция призов. Среди которых – главные награды кинофестивалей в Сан-Франциско и Сочи.

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

Юсуп Разыков, председатель жюри основного конкурса игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Здесь картины есть – абсолютные гегемоны этого года. Их очень сложно оценивать, потому что они все заставляют снимать шляпу. Очень сильная программа.

Юбилейный «Лістапад» приближается к своему экватору. И если вы еще не успели им насладиться, самое время сделать это сейчас.
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Новости Беларуси. Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на кинофестивале «Лістапад», сообщили в программе Новости «24...
 
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