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Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»
Новости Беларуси. Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на кинофестивале «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучший фильм в этой номинации выберут 5 ноября. Свои работы в кинотеатре «Пионер» представляли сами режиссёры. Чем еще отметился четвёртый день «Лістапада»?
Лодзь, Киев, Брюссель, Кёльн. На «Лістападзе» – лучшие киношколы континента. В работах их студентов – чувства, эмоции и темы, не оставляющие равнодушными.
Два друга, которых бросили отцы; монахини, приоткрывающие зрителю жизнь монастыря XVIII века – герои документальных лент, несмотря на внешние отличия, похожи между собой. И этим интересны зрителю.
Домникия Левчук, режиссёр (Украина):
Конкурс национальных киношкол представлен работами студентов, которым прочат большое будущее. Так стало и с Кантемиром Балаговым. Режиссёр из России – ученик Сокурова, участвовавший в «Лістападзе», уже покорил Канны своей «Теснотой».
В кино-меню основного конкурса – два блюда. Болгарская режиссёр – Надежда Косева – в фильме «Ирина» рассказывает историю о прощении и любви. Которые достаются героям сквозь перипетии судьбы.
Дмитрий Боярович, СТВ:
А историю, произошедшую «Однажды в ноябре», расскажет Анджей Якимовски. У польского режиссёра внушительная коллекция призов. Среди которых – главные награды кинофестивалей в Сан-Франциско и Сочи.
Юсуп Разыков, председатель жюри основного конкурса игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Юбилейный «Лістапад» приближается к своему экватору. И если вы еще не успели им насладиться, самое время сделать это сейчас.
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Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»
Новости Беларуси. Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на кинофестивале «Лістапад», сообщили в программе Новости «24...
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