Парк высоких технологий как образец. Решатся ли власти на снижение налогов?

Исследование «PricewaterhouseCoopers» совместно с группой Всемирного банка





Для сравнения, среди стран Европы большую часть своего дохода отдают государству жители только двух стран – Бельгии (57,1%) и Франции (62,2%). У среднего жителя стран западной Европы государство забирает в виде налогов примерно 39,6% дохода, жителя региона Восточной Европы и Центральной Азии, куда относится и Беларусь, – 33,4%. То есть, если средний европеец тратит на налоги около трети своих кровно заработанных, средний белорус – более половины.





Для сравнения, в Канаде этот показатель составляет 20,9%, в США – 43,8%, Японии – 47,4%. И снова меньше, чем в Беларуси!





Какие же налоги платят белорусы?





Во-первых, это подоходный налог. Он колеблется в зависимости от категории плательщика. Так, сотрудники Парка высоких технологий платят 9% от своей зарплаты, обычные лица – 13%. Во-вторых, это обязательная выплата работниками 1% в пенсионный фонд. В-третьих, наниматели платят за своего работника 34% от номинальной зарплаты каждого сотрудника. Также есть налог на добавочную стоимость (от 0,5% до 20%), который находится в стоимости товаров и услуг, акцизы, транспортный и земельный налоги, налог на недвижимость и т.д.





Как следствие, за 2017 год в белорусский бюджет поступило 26,34 млрд рублей налоговых доходов. В частности, государство собрало 9,2 млрд рублей НДС, 2,9 млрд рублей налога на прибыль, 2,3 млрд акцизов, в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) поступило 12,4 млрд рублей.





И хотя осенью 2015 года, перед президентскими выборами, Александр Лукашенко в своей программе и обещал запрет на повышение старых и введение новых налогов в течение пяти лет, а любые изменения налогов – только в сторону уменьшения и упрощения, своих обещаний он так и не выполнил.





Так, уже в декабре 2015 года коэффициент к ставке налога на неэффективно используемую недвижимость вырос в 20 раз. Через год ставки единого налога для физических лиц и ИП увеличили в среднем на 12%, а еще через год НДС на услуги электросвязи вырос с 20% до 25%. В очередной раз весной 2018 года выросли ставки единого налога с ИП и физлиц (примерно на 7,5% в зависимости от региона), а также ставки налога для минчан, которые сдают квартиры (в среднем на 6,3%).









Налог на тунеядство стал катализатором социальных протестов в прошлом году. Фото https://www.dw.com









Уменьшить нагрузку





Снижать налоговую нагрузку на граждан власти не собираются, хотя и понимают такую необходимость. Так, как заявил 31 октября на встрече с депутатами Палаты представителей премьер-министр Сергей Румас, «к выработке путей снижения отчисления в ФСЗН пока не подошли, хотя есть понимание, что эту нагрузку надо постепенно переводить с предприятий на работников – постепенно, может , по 1% в год».









Как отметила в комментарии Belsat.eu академический директор Центра экономических исследований BEROC Екатерина Борнукова, белорусские власти не рискуют уменьшать для работодателей процент отчислений в ФСЗН, так как боятся снижения финансовых поступлений фонда. Однако, подчеркнула собеседник, в Беларуси уже есть положительный опыт снижения подоходного налога, в результате чего сборы по нему наоборот выросли за счет выхода части доходов из тени.





«Такой же эффект могло бы иметь и снижение ФСЗН – высокие взносы это основная причина занижения белых зарплат. Кроме того, это оказало бы положительное воздействие на экономику, особенно на отрасли с высокой производительностью труда и соответственно высокими зарплатами. Конечно, стимулирующий эффект сработает не сразу, а наполнять ФСЗН нужно уже сегодня, что и объясняет страхи правительства», – считает экономист.





Катерина Борнукова также видит смысл в том, чтобы передать функции по сбору отчислений ФСЗН министерству по налогам и сборам. Тогда бы только одно ведомство занималось всеми выплатами, что упростило бы жизнь бизнесу. Более того, можно было бы уменьшить расходы за счет сокращения двойных функций по сбору налогов и взносов. «А ФСЗН бы тогда занялся непосредственно распоряжением средств», – подчеркнула собеседница.









В целом эксперт выступила против дальнейшего роста налогов и социальных сборов, которые сегодня и так являются очень высокими. Их дальнейшее повышение, по мнению экономиста, приведет к экономическому спаду и ухода части экономики в тень. В качестве положительного примера действия сниженных налогов Катерина Борнукова привела Парк высоких технологий, где снижение взносов ФСЗН стало основной налоговой льготой, «которая позволила развиваться трудоемкому сектору с высокой производительностью».



