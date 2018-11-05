|
Парк высоких технологий как образец. Решатся ли власти на снижение налогов?
Более половины своих доходов белорусы тратят на уплату налогов. Если быть точными, то эта цифра, по данным исследования компании PricewaterhouseCoopers совместно с группой Всемирного банка, составляет 52,9%, что является одним из самых больших показателей на всем европейском континенте, передает
Фото belrynok.by
Исследование «PricewaterhouseCoopers» совместно с группой Всемирного банка
Для сравнения, среди стран Европы большую часть своего дохода отдают государству жители только двух стран – Бельгии (57,1%) и Франции (62,2%). У среднего жителя стран западной Европы государство забирает в виде налогов примерно 39,6% дохода, жителя региона Восточной Европы и Центральной Азии, куда относится и Беларусь, – 33,4%. То есть, если средний европеец тратит на налоги около трети своих кровно заработанных, средний белорус – более половины.
Для сравнения, в Канаде этот показатель составляет 20,9%, в США – 43,8%, Японии – 47,4%. И снова меньше, чем в Беларуси!
Какие же налоги платят белорусы?
Во-первых, это подоходный налог. Он колеблется в зависимости от категории плательщика. Так, сотрудники Парка высоких технологий платят 9% от своей зарплаты, обычные лица – 13%. Во-вторых, это обязательная выплата работниками 1% в пенсионный фонд. В-третьих, наниматели платят за своего работника 34% от номинальной зарплаты каждого сотрудника. Также есть налог на добавочную стоимость (от 0,5% до 20%), который находится в стоимости товаров и услуг, акцизы, транспортный и земельный налоги, налог на недвижимость и т.д.
Как следствие, за 2017 год в белорусский бюджет поступило 26,34 млрд рублей налоговых доходов. В частности, государство собрало 9,2 млрд рублей НДС, 2,9 млрд рублей налога на прибыль, 2,3 млрд акцизов, в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) поступило 12,4 млрд рублей.
И хотя осенью 2015 года, перед президентскими выборами, Александр Лукашенко в своей программе и обещал запрет на повышение старых и введение новых налогов в течение пяти лет, а любые изменения налогов – только в сторону уменьшения и упрощения, своих обещаний он так и не выполнил.
Так, уже в декабре 2015 года коэффициент к ставке налога на неэффективно используемую недвижимость вырос в 20 раз. Через год ставки единого налога для физических лиц и ИП увеличили в среднем на 12%, а еще через год НДС на услуги электросвязи вырос с 20% до 25%. В очередной раз весной 2018 года выросли ставки единого налога с ИП и физлиц (примерно на 7,5% в зависимости от региона), а также ставки налога для минчан, которые сдают квартиры (в среднем на 6,3%).
Налог на тунеядство стал катализатором социальных протестов в прошлом году. Фото https://www.dw.com
Уменьшить нагрузку
Снижать налоговую нагрузку на граждан власти не собираются, хотя и понимают такую необходимость. Так, как заявил 31 октября на встрече с депутатами Палаты представителей премьер-министр Сергей Румас, «к выработке путей снижения отчисления в ФСЗН пока не подошли, хотя есть понимание, что эту нагрузку надо постепенно переводить с предприятий на работников – постепенно, может , по 1% в год».
Как отметила в комментарии Belsat.eu академический директор Центра экономических исследований BEROC Екатерина Борнукова, белорусские власти не рискуют уменьшать для работодателей процент отчислений в ФСЗН, так как боятся снижения финансовых поступлений фонда. Однако, подчеркнула собеседник, в Беларуси уже есть положительный опыт снижения подоходного налога, в результате чего сборы по нему наоборот выросли за счет выхода части доходов из тени.
«Такой же эффект могло бы иметь и снижение ФСЗН – высокие взносы это основная причина занижения белых зарплат. Кроме того, это оказало бы положительное воздействие на экономику, особенно на отрасли с высокой производительностью труда и соответственно высокими зарплатами. Конечно, стимулирующий эффект сработает не сразу, а наполнять ФСЗН нужно уже сегодня, что и объясняет страхи правительства», – считает экономист.
Катерина Борнукова также видит смысл в том, чтобы передать функции по сбору отчислений ФСЗН министерству по налогам и сборам. Тогда бы только одно ведомство занималось всеми выплатами, что упростило бы жизнь бизнесу. Более того, можно было бы уменьшить расходы за счет сокращения двойных функций по сбору налогов и взносов. «А ФСЗН бы тогда занялся непосредственно распоряжением средств», – подчеркнула собеседница.
В целом эксперт выступила против дальнейшего роста налогов и социальных сборов, которые сегодня и так являются очень высокими. Их дальнейшее повышение, по мнению экономиста, приведет к экономическому спаду и ухода части экономики в тень. В качестве положительного примера действия сниженных налогов Катерина Борнукова привела Парк высоких технологий, где снижение взносов ФСЗН стало основной налоговой льготой, «которая позволила развиваться трудоемкому сектору с высокой производительностью».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более половины своих доходов белорусы тратят на уплату налогов. Если быть точными, то эта цифра, по данным исследования компании PricewaterhouseCoopers совместно с группой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)