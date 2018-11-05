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Беларусь презентует в Лондоне II Европейские игры и возможности безвиза

06.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Беларусь презентует в Лондоне II Европейские игры и возможности безвизаБеларусь презентует 5-7 ноября на международной выставке World Travel Market в Лондоне II Европейские игры 2019 года, а также возможность 30-дневного безвизового пребывания в стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
Национальный стенд на WTM London представляют Национальное агентство по туризму, а также туристические компании «Вокруг Света», «Виаполь», «АБТ-ТУР», «Прайм-Тур». Посетителям выставки будет представлена подробная информация о природе, историко-культурном наследии Беларуси, развитии туристического бизнеса.
Крупнейшая турвыставка WTM ежегодно привлекает представителей индустрии отдыха из почти 200 стран. Тематика охватывает около 40 секторов туристического бизнеса — от пакетных туров до экстремального отдыха. Число ее участников достигает 50 тыс. человек.
Выставочные стенды разделены по региональному принципу на несколько крупных секторов: Африка, Северная и Южная Америка, Азия, Европа, Ближний Восток, Великобритания и Ирландия, а также общий раздел Global Village. Отдельные площадки посвящены экспозиции техники Travel Tech Show и кулинарной тематике. Площадкой World Travel Market London традиционно служит столичный экспоцентр ExCeL. За три дня выставки здесь пройдет около 80 тематических мероприятий с участием лучших специалистов и лекторов, которые посещают тысячи работников туристического сектора.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/belarus-prezentuet-v-londone-ii-evropejskie-igry-i-vozmozhnosti-bezviza-324433-2018/

 

 
 
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Беларусь презентует 5-7 ноября на международной выставке World Travel Market в Лондоне II Европейские игры 2019 года, а также возможность 30-дневного безвизового пребывания в...
 
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