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Беларусь презентует в Лондоне II Европейские игры и возможности безвиза
06.11.2018 — Разное | Лоевский край
Беларусь презентует 5-7 ноября на международной выставке World Travel Market в Лондоне II Европейские игры 2019 года, а также возможность 30-дневного безвизового пребывания в стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
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Беларусь презентует 5-7 ноября на международной выставке World Travel Market в Лондоне II Европейские игры 2019 года, а также возможность 30-дневного безвизового пребывания в...
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