Республиканском конкурсе от velcom YOUTH

Учащихся X-XI классов приглашают принять участие в республиканском конкурсе проектов velcom YOUTH.
Конкурс проводится в целях:
- повышения интереса учащихся к белорусскому языку и культуре, технологическим инновациям, инклюзии;
- воспитания в подрастающем поколении готовности ответственно подходить к выбору профессии и дальнейшей карьеры;
- содействия привлечению внимания к общественно-важным проблемам;
- внедрения высокотехнологичных форматов обучения;
- содействия внедрению дополнительных (в том числе неформальных) форм обучения;
- поиска и поддержки талантливой молодежи.
Первый этап – сбор заявок (с 9:00 15 октября 2018 г. по 24:00 11 ноября 2018 г.), во время которого участники Конкурса заполняют анкету, выбирают направление конкурса, указывают тему и рассказывают, почему хотят принять участие в конкурсе.