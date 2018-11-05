Республиканском конкурсе от velcom YOUTH

Учащихся X-XI классов приглашают принять участие в республиканском конкурсе проектов velcom YOUTH.

Конкурс проводится в целях:

- повышения интереса учащихся к белорусскому языку и культуре, технологическим инновациям, инклюзии;

- воспитания в подрастающем поколении готовности ответственно подходить к выбору профессии и дальнейшей карьеры;

- содействия привлечению внимания к общественно-важным проблемам;

- внедрения высокотехнологичных форматов обучения;

- содействия внедрению дополнительных (в том числе неформальных) форм обучения;

- поиска и поддержки талантливой молодежи.

Первый этап – сбор заявок (с 9:00 15 октября 2018 г. по 24:00 11 ноября 2018 г.), во время которого участники Конкурса заполняют анкету, выбирают направление конкурса, указывают тему и рассказывают, почему хотят принять участие в конкурсе.





