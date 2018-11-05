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Городокский каравай
06.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Городокский каравай занял второе место в областном конкурсном проекте «Дожиночный каравай» в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села Витебской области «Дажынкі-2018».
Еще больший успех — первое место — ожидало городокский сноп (его фото было размещено на 1-й странице «районки», в № 74) в областном конкурсном проекте «Дожиночный сноп» в рамках областных Дожинок. Заботливые руки мастериц, изготовивших сноп и каравай, смогли опоэтизировать благородный труд хлебороба, подчеркнув его важность и красоту.
Саша СЕМЁНОВА.
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Городокский каравай занял второе место в областном конкурсном проекте «Дожиночный каравай» в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села Витебской...
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