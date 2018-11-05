Городокский каравай занял второе место в областном конкурсном проекте «Дожиночный каравай» в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села Витебской области «Дажынкі-2018».

Еще больший успех — первое место — ожидало городокский сноп (его фото было размещено на 1-й странице «районки», в № 74) в областном конкурсном проекте «Дожиночный сноп» в рамках областных Дожинок. Заботливые руки мастериц, изготовивших сноп и каравай, смогли опоэтизировать благородный труд хлебороба, подчеркнув его важность и красоту.

Саша СЕМЁНОВА.



