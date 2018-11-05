ДТП с лосем возле Гродно. Животное дважды оказалось под колесами

Вчера около половины восьмого вечера на 274-м километре автодороги Минск-Гродно-граница Республики Польша вблизи путепровода с дорогой Гродно – Лунно водитель автомобиля «Мерседес» увидел на дороге дикое животное, но не успел среагировать и столкновения избежать не удалось.



Ехавший позади «Фольксваген» повторно наехал на это же животное.



Животное погибло. Водители обошлись без травм. У «Мерседеса» разбито лобовое стекло и вся левая сторона кузова, а у «Фольксвагена» поврежден только бампер.



По факту ДТП проводится проверка.

