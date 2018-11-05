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ДТП с лосем возле Гродно. Животное дважды оказалось под колесами

06.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Вчера около половины восьмого вечера на 274-м километре автодороги Минск-Гродно-граница Республики Польша вблизи путепровода с дорогой Гродно – Лунно водитель автомобиля «Мерседес» увидел на дороге дикое животное, но не успел среагировать и столкновения избежать не удалось. 

Ехавший позади «Фольксваген» повторно наехал на это же животное. 

Животное погибло. Водители обошлись без травм. У «Мерседеса» разбито лобовое стекло и вся левая сторона кузова, а у «Фольксвагена» поврежден только бампер. 

По факту ДТП проводится проверка. 
 

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вчера около половины восьмого вечера на 274-м километре автодороги Минск-Гродно-граница Республики Польша вблизи путепровода с дорогой Гродно – Лунно водитель...
 
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