В Беларуси с февраля зарегистрирован 241 случай кори, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

В 25% случаев заболели дети. 74% заболевших были не привиты или привиты не полностью. Корь регистрировалась в тот или иной период времени во всех регионах страны.

В основном это были завозные случаи: корь привозили из европейских стран, России, Египта. Ситуация с заболеваемостью корью находится под контролем, подчеркнула Инна Карабан.