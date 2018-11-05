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В Домановичах Калинковичского района состоится торжественное перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной войны

06.11.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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В Домановичах Калинковичского района состоится торжественное перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной войны

8 ноября 2018 года в 12.00 в рамках районных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения города Калинковичи и Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков в аг.Домановичи Калинковичского района состоится торжественное перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной войны. 

         По архивным данным безвозвратные потери в боях за освобождение Калинковичского района составили 12 350 человек, а всего на калинковичской земле захоронено 14 273 советских воинов, подпольщиков и партизан.

         В летний период 2018 года во время поисковых работ близ деревень Давыдовичи, Вязовица Калинковичского района специалистами 52-го ОСПБ  совместно с членами военно-исторического клуба «Поиск» были подняты останки 44-х погибших воинов. Четверо из них  по остаткам амуниции и погон идентифицированы как офицеры. Был также найден дюралевый портсигар с надписью: «Центральный фронт, 10.1943. Антоненко И.Т.». Наградной лист на имя младшего сержанта 237 СП 69 СД Антоненко Ивана Трофимовича, 1901 года рождения, который в октябре 1943 года за форсирование Днепра был отмечен медалью «За отвагу».

         В ходе работ поисковик Андрей Емельяненко нашел боевую награду — орден Александра Невского. По номеру ордена установили погибшего офицера, который получил награду. Им оказался командир минометной роты 237-го СП 69-й Севской СД старший лейтенант Иван Степанович Викторенко, 1923 года рождения, член ВЛКСМ, уроженец села Ольгинка Тонкерейского района Северо-Казахстанской области. В Красной Армии он с июля 1941 года, в Великой Отечественной войне – с 1 апреля 1942 года.

         На торжественном митинге-реквиуме орден Александра Невского будет передан племянником погибшего старшего лейтенанта Викторенко – полковником ВВС России, космонавтом 1-го класса, летчиком-испытателем, Героем Советского Союза Александром Степановичем Викторенко в Калинковичский краеведческий музей.

         В мероприятии ожидается участие представителей Министерства обороны Республики Беларусь.

         Координатором проведения мероприятия является начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Калинковичского райисполкома Сафронова Инна Николаевна, тел. 802345 31610, 80293540317.

Александр ВЕКО.

 

 
 
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8 ноября 2018 года в 12.00 в рамках районных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения города Калинковичи и Калинковичского района от
 
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