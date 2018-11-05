Минздрав: подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января — начале февраля

Подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января — начале февраля, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ждем в характерные сроки: конец января — начало февраля. Вместе с тем сроки могут сдвинуться на февраль, март, апрель: все зависит от того, как будет развиваться ситуация в близлежащих странах», — сказала Инна Карабан.

По имеющимся данным, особого всплеска заболеваемости в Южном полушарии не было. Аналогичная ситуация ожидается и в Северном полушарии.

Инна Карабан также отметила, что давать прогнозы, касающиеся заболеваемости гриппом, очень сложно, потому что это непредсказуемая инфекция. «В принципе, те исследования, которые проводят национальные центры, сотрудничающие с ВОЗ, на сегодня не говорят о том, что стоит ожидать чего-то экстраординарного. То есть новых пандемий в этом и следующем году не будет», — сказала заместитель начальника отдела. Тем не менее все страны постоянно держат руку на пульсе, добавила она.

В Беларуси сегодня вакцинировано против гриппа около 21% населения. Инна Карабан отметила, что в этом году белорусы, возможно, прививаются даже более активно.