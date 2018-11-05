ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав: подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января — начале февраля

06.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Минздрав: подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января — начале февраляПодъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января — начале февраля, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ждем в характерные сроки: конец января — начало февраля. Вместе с тем сроки могут сдвинуться на февраль, март, апрель: все зависит от того, как будет развиваться ситуация в близлежащих странах», — сказала Инна Карабан.

По имеющимся данным, особого всплеска заболеваемости в Южном полушарии не было. Аналогичная ситуация ожидается и в Северном полушарии.

Инна Карабан также отметила, что давать прогнозы, касающиеся заболеваемости гриппом, очень сложно, потому что это непредсказуемая инфекция. «В принципе, те исследования, которые проводят национальные центры, сотрудничающие с ВОЗ, на сегодня не говорят о том, что стоит ожидать чего-то экстраординарного. То есть новых пандемий в этом и следующем году не будет», — сказала заместитель начальника отдела. Тем не менее все страны постоянно держат руку на пульсе, добавила она.

В Беларуси сегодня вакцинировано против гриппа около 21% населения. Инна Карабан отметила, что в этом году белорусы, возможно, прививаются даже более активно.

www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января — начале февраля, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика