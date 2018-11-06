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Минское "Динамо" одержала очередную победу в чемпионате КХЛ
Минское "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ переиграло "Сочи" – 2:1.
Несмотря на то, что "зубры" продолжают занимать последнее место в турнирной таблице, эта победа очень порадовала тренерский штаб, игроков и болельщиков "Динамо".
После длинной серии поражений "Динамо" одержало вторую победу подряд.
Победную шайбу в матче с "Сочи" забросил нападающий Теему Пулккинен.
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Минское "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ переиграло "Сочи" – 2:1. Несмотря на то, что "зубры" продолжают занимать последнее место в турнирной таблице, эта...
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