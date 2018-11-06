100 лет Октября. Эпохальная дата и связь поколений

Была в том, конечно, и толика пафоса, но чувство это шло из глубины души, и азартных по причине своей юности молодых людей, и убеленных сединой житейской мудрости ветеранов. А право быть в праздничных колоннах нужно было заслужить. И критерий здесь был один – насколько высок твой личный вклад в общее дело. Причем, шансы проявить себя были у каждого, и шансы эти для всех были равны. Пожалуй, в этом и было главное завоевание Великого Октября, позволившее нашим дедам и отцам как пройти тяжелейшие испытания, так и реализовать поистине грандиознейшие проекты. И не случайно рапорты о трудовых достижениях и свершениях звучали именно к 7 ноября, и год от года они становились весомее.
Например, к 29-й годовщине Октябрьской революции в 1946 году на Гродненщине сумели восстановить свыше сотни разрушенных оккупантами предприятий союзно-республиканского значения и более 250 предприятий местной промышленности, а также 1060 километров железных дорог, три паровозных депо, два вокзала.
В 40 – 50-х годах прошлого века в молодой Гродненской области почти ежегодно открывали по несколько значимых объектов как хозяйственного, так и социального значения.
Так, в 1947-м году областной центр получил новый механизированный хлебозавод, в 1948 году здесь завершилось строительство первой очереди тонкосуконного комбината, в 1949 году открылось движение по мосту через Неман.
Перемены пришли и в село. К 30-й годовщине Октября в колхозе «17 сентября» и в деревне Новосады Желудокского района зажгли электрический свет. О том, как праздновала страна 35-ю октябрьскую годовщину, работники колхоза имени Дзержинского Свислочского района узнали не только из газет – в их домах были установлены 50 радиоточек.
Подарок в этот год получили и жители городского поселка Мир, где открылся районный Дом культуры. Кстати, к этому времени киносеть в области по сравнению с 1945 годом выросла почти в восемь раз – на конец 1952 года действовали около 170 стационарных и передвижных киноустановок.
В конце 40-х – начале 50-х годов среди удостоенных звания Героя Социалистического труда значились и имена гродненцев, среди которых была и звеньевая совхоза «Станиславово» Гродненского района Мария Мелещенко. С той поры тысячи представителей области были удостоены высоких государственных наград.
Знаковым для аграрного сектора области стал 1955 год – в хозяйства уехал первый выпуск агрономов и зоотехников Гродненского сельхозинститута. А через год не менее знаковое событие произошло и в культурной сфере – состоялся первый выпуск в Гродненском музыкально-педагогическом училище. Накануне 41-й годовщины Октября начались занятия в Гродненском мединституте, где на первый курс лечебного факультета были приняты 250 студентов.
50-е годы прошлого века дали старт тому, что достижения нашей области стали заметны и на всесоюзном уровне. Причем, отмечались они не только на ВДНХ СССР. В 1958 году изделия из хрусталя и стекла стеклозавода «Неман» были удостоены бронзовой награды на Всемирной выставке в Брюсселе.
А самый бурный рост как в экономике, так и в социальной сфере области пришелся на 60-70-е годы. Очень многие нынешние промышленные флагманы не только области, но и республиканского масштаба ведут свой отсчет с того времени. Альтернатив у Госплана СССР, где разместить новые предприятия, учитывая огромнейшую территорию страны, было предостаточно, но предпочтение все же отдавалось тем регионам, где эти производства заработают на все 100 процентов. И гродненцы делами доказывали, что принеманский край – как раз такой регион.
1963 год. на азотно-туковом заводе выпустили первую продукцию- аммиачную селитру
К 80-м годам прошлого века вряд ли была в народно-хозяйственном комплексе области отрасль, чьи предприятия, хозяйства или организации не выходили бы победителями Всесоюзного соцсоревнования и не награждались бы Почетными Красными Знаменами ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС. А стать победителем было очень непросто: например, по итогам 1983 года первое место СГПТУ – 120 текстильщиков из Гродно – завоевало в соперничестве с 7800 профтехучилищами СССР.
И это было соцсоревнование, целью которого являлось выявление лучшего дающего пример и опыт для других. У пресловутой конкуренции же, согласитесь, несколько иные задачи – нарастить свое преимущество и убрать с рынка конкурентов.
В истории нет сослагательного наклонения, но если бы не Великий Октябрь, кем мы тогда были и где бы были? Северо-Западным краем, «восточными кресами»? А, возможно, нам бы и вовсе не было бы места на родной земле: значительная часть Гродненщины, по планам Гитлера, должна была стать территорией третьего рейха, где присутствие славян было исключено.
Великий Октябрь велик, прежде всего, тем, что он показал всему миру, что в долгосрочной перспективе способно на развитие лишь государство социально ориентированное. По такому пути и идет суверенная Республика Беларусь. Для нашей страны Октябрьская революция знакова и тем, что именно она стала основополагающей вехой на нашем пути к построению независимого государства.
2108 год. Реконструкция трассы М6 - для развития экономики создаются современные магистрали
Его нынешняя история лишь приближается к трем десяткам лет, но уже отмечена значительными преобразованиями во всех уголках белорусской земли. И помогает в этом в немалой степени следование традициям, заложенным предыдущими поколениями. Развивается не только экономика, где в этом тысячелетии практически каждый год вступали в строй новые значимые объекты, а на большинстве полученных в наследство от БССР промышленных гигантов проведена самая глубокая модернизация. С каждым годом хорошеют наши города и села, становятся уютнее и комфортнее. Яркий пример тому не только Гродно. Городской быт становится уже реальностью и в сельской местности. А планы тогда становятся явью, когда за их решение берутся все сообща. Наше будущее, будущее всей Беларуси зависит только от нас, оно в наших руках.