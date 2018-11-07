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"Ювентус" поздравил белоруса Сергея Алейникова с днем рождения
7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века Сергею Алейникову исполнилось 57 лет. Итальянский "Ювентус" в Твиттере поздравил игрока, проведшего в клубе сезон-1989/90.
Кубок Италии и Кубок УЕФА в сезоне с "Ювентусом". Поздравляем Сергея Алейникова! — говорится в записи.
Алейникова признавали лучшим футболистом Беларуси в 1984, 1986 и 1988 годах.
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7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века Сергею Алейникову исполнилось 57 лет. Итальянский "Ювентус" в Твиттере поздравил игрока, проведшего в...
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