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"Ювентус" поздравил белоруса Сергея Алейникова с днем рождения

07.11.2018 22:59 — Разное | Партизан  
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7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века Сергею Алейникову исполнилось 57 лет. Итальянский "Ювентус" в Твиттере поздравил игрока, проведшего в клубе сезон-1989/90.

Кубок Италии и Кубок УЕФА в сезоне с "Ювентусом". Поздравляем Сергея Алейникова! — говорится в записи.

Алейникова признавали лучшим футболистом Беларуси в 1984, 1986 и 1988 годах.





 
 
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7 ноября одному из лучших белорусских футболистов ХХ века Сергею Алейникову исполнилось 57 лет. Итальянский "Ювентус" в Твиттере поздравил игрока, проведшего в...
 
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