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Сколько стоят зимние шины в Беларуси
Автомобильная шина с диаметром R15 от Белшины стоит от 73 рублей.
Зимняя шина Cordiant Winter Drive с диаметром R15 стоит от 118 рублей.
Шина Pirelli Winter Snowcontrol Serie 3 с диаметром R15 от итальянского производителя стоит в районе 108 рублей.
Шина Nokian Nordman Nordman Rs2 с диаметром R15 стоит в белорусских интернет-магазинах в районе 100 рублей.
Шина Ovation W-586 с таким же диаметром стоит в районе 155 рублей.
Шина Yokohama iceGUARD Stud с диаметром R15 стоит от 105 рублей.
Шина Toyo Observe Gsi-5 с аналогичным диаметром стоит от 110 рублей.
Шина Dunlop Winter Maxx WM01 с таким же диаметром стоит от 97 рублей.
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Наступило время переобуть свой автомобиль в зимнюю резину: уже с 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за летние шины.
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