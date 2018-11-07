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Сколько стоят зимние шины в Беларуси

08.11.2018 07:03 — Разное | Myfin  
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Сколько стоят зимние шины в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Автомобильная шина с диаметром R15 от Белшины стоит от 73 рублей.

Зимняя шина Cordiant Winter Drive с диаметром R15 стоит от 118 рублей.

Шина Pirelli Winter Snowcontrol Serie 3 с диаметром R15 от итальянского производителя стоит в районе 108 рублей.

Шина Nokian Nordman Nordman Rs2 с диаметром R15 стоит в белорусских интернет-магазинах в районе 100 рублей.

Шина Ovation W-586 с таким же диаметром стоит в районе 155 рублей.

Шина Yokohama iceGUARD Stud с диаметром R15 стоит от 105 рублей.

Шина Toyo Observe Gsi-5 с аналогичным диаметром стоит от 110 рублей.

Шина Dunlop Winter Maxx WM01 с таким же диаметром стоит от 97 рублей.

 
 
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Наступило время переобуть свой автомобиль в зимнюю резину: уже с 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за летние шины.
 
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