ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Днем Октябрьской революции!

08.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Уважаемые жители   Городокщины!

  Примите искренние поздравления с Днём Октябрьской революции!

В Республике Беларусь 7 ноября является государственным праздником, что свидетельствует о значимости этой даты для нашего общества.

  Революция стала одним из величайших событий ХХ века, повлиявшим на ход истории многих стран. За годы Советской власти белорусский народ создал крепкую экономическую базу, которая является одной из основ устойчивого поступательного движения вперед. Этот день — символ преобразования жизни, память об энтузиазме первых советских строек, преклонение перед мужеством тех, кто защищал Родину, кто верил в светлое будущее и шел на подвиг во имя идеи.

  Переняв все лучшее из советской эпохи, наша страна сегодня уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к истории и традициям — главные факторы консолидации белорусского общества.

  В этот праздничный день желаем всем жителям Городокщины крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде на благо нашей Родины.

Городокский районный исполнительный  комитет

Городокский районный Совет депутатов

Городокский районный совет ветеранов

С Днем Октябрьской революции!

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители   Городокщины!   Примите искренние поздравления с Днём Октябрьской революции! В Республике Беларусь 7 ноября является государственным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэнерго США предсказало рекордный за три года избыток нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика