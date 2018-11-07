С Днем Октябрьской революции!

Уважаемые жители Городокщины!

Примите искренние поздравления с Днём Октябрьской революции!

В Республике Беларусь 7 ноября является государственным праздником, что свидетельствует о значимости этой даты для нашего общества.

Революция стала одним из величайших событий ХХ века, повлиявшим на ход истории многих стран. За годы Советской власти белорусский народ создал крепкую экономическую базу, которая является одной из основ устойчивого поступательного движения вперед. Этот день — символ преобразования жизни, память об энтузиазме первых советских строек, преклонение перед мужеством тех, кто защищал Родину, кто верил в светлое будущее и шел на подвиг во имя идеи.

Переняв все лучшее из советской эпохи, наша страна сегодня уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к истории и традициям — главные факторы консолидации белорусского общества.

В этот праздничный день желаем всем жителям Городокщины крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде на благо нашей Родины.

Городокский районный исполнительный комитет

Городокский районный Совет депутатов

Городокский районный совет ветеранов



