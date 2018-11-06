Уважаемые жители Шарковщинского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!

События 1917 года стали началом коренных социальных преобразований в стране, повлияли на ход мировой истории. Мы по праву гордимся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени и стремимся сохранять и приумножать всё лучшее, что досталось нам от предшественников, определивших своими приоритетами такие ценности, как справедливость, труд, равенство.

В настоящее время Республика Беларусь успешно развивается, занимает достойное место в мировом сообществе, уверенно проводит независимую политику на принципах миролюбия и добрососедства.

Дорогие друзья! Пусть вдохновение и целеустремленность, удача и успех, творческая энергия и бодрость духа помогают вам в достижении намеченных целей на благо нашего родного района и всей страны.

С праздником!