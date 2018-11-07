Минчанин в Лиде выследил бывшую жену с новым возлюбленным и поджег квартиру, где они встречались

Июльским вечером на улицу Гастелло мчалась пожарная машина. К счастью, пожар удалось ликвидировать, обошлось без человеческих жертв. Что же случилось?

В тот день лидчанин пригласил в гости свою возлюбленную. Мужчина и женщина мирно беседовали, и вдруг из входной двери потянуло дымом. Может, кто-то курит на площадке? Пока хозяин квартиры подошел к выходу, дверь уже лизали языки огня. Тут же позвонили по известному всем номеру 101. Пожарные примчались быстро и потушили огонь.

Вскоре была озвучена предварительная версия – поджог. Ведь просто так не могла загореться дверь конкретной квартиры. К расследованию дела подключилась милиция. После проведения проверок, экспертиз и оперативных действий выяснилось следующее...

47-летний мужчина (назовем его Павел) тяжело переживал развод с супругой. И, несмотря на то что они уже достаточно времени не жили вместе, он всячески препятствовал Наталье (имя также изменено) в устройстве личной жизни. Женщина поняла, что в Минске , где они проживали, нового семейного счастья ей не видать, и обрадовалась, когда познакомилась с мужчиной из Лиды. Она надеялась, что в чужом городе бывший супруг не появится. Ошибалась. “Отелло” выследил, куда отправилась Наталья, “провел” ее до двери квартиры на улице Гастелло, запомнил номер и отправился за... жидкостью для розжига костров. Вернувшись к злополучной квартире, ревнивец без раздумий облил жидкостью дверь, чиркнул зажигалкой и скрылся.

К счастью, планам поджигателя не суждено было сбыться, Ныне он дает показания. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 218, ч. 2 УК РБ «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере». Преступление классифицируется как тяжкое и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.