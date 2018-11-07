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Иностранцы с 10 июня смогут пересечь границу Беларуси по билету на II Европейские игры

08.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Иностранцы с 10 июня смогут пересечь границу Беларуси по билету на II Европейские игры

Иностранные болельщики с 10 июня по 10 июля 2019 года смогут пересечь границу Беларуси по билету на II Европейские игры. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда.

"Граждане 74 стран, приобретая билет на Европейские игры, смогут без визы пересечь границу Беларуси (не только в Национальном аэропорту Минск). Обязательными условиями для иностранцев остаются наличие действующего паспорта, медицинский страховой полис на 10 тыс. евро и финансовое обеспечение на сумму 20 евро в день", - отметил Максим Кошкалда.

Как сообщалось, с 1 декабря билеты на II Европейские игры поступят в продажу в Беларуси и у официальных ресселеров (продавцов) за рубежом. По расчетам организаторов, минимальная выручка от продажи билетов составит около Br4,5 млн.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 9 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

На снимке: Максим Кошкалда

 

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Теги: Минск
 
 
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Иностранные болельщики с 10 июня по 10 июля 2019 года смогут пересечь границу Беларуси по билету на II Европейские игры. Об этом сообщил сегодня журналистам...
 
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