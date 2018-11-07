Костюковичским РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности объектов

Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности объектов учреждения «Костюковичский районный центр социального обслуживания населения». В ходе проведения мониторинга особое внимание было уделено внимание состоянию технических средств противопожарной защиты и пожаротушения путей эвакуации и эвакуационных выходов; проверены знания требований пожарной безопасности персонала объекта, а также их действий в случае возникновения пожара.

В результате проведения мониторинга на объекте с круглосуточным пребыванием в д. Пролетарское были выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

– здание эксплуатируется не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией;

– в здании стены на путях эвакуации окрашены эмалевой краской на высоту превышающую 1,6 м;

– на путях эвакуации в подвале на выходе из помещения прачечной размещено ковровое покрытие, которое не прикреплено к полу;

– знак, обозначающий местоположение пожарного гидранта, не соответствует требованиям.

По итогам проведенных мероприятий руководителю учреждения «Костюковичский РЦСОН» Савченко Валентина вручены рекомендации по устранению нарушений, где указаны сроки их устранения.

Об имеющихся недостатках была проинформирована директор учреждения «Костюковичский РЦСОН» В. Е. Савченко.

Владислав ЮРША,

инспектор ИНиП

Костюковичский РОЧС.