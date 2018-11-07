Минск лоббирует вступление Азербайджана в ОДКБ?









«Коммерсантъ» сегодня опубликовала еще одну статью, посвященную сегодняшнему саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, в которой, ссылаясь на свои два источника, участвовавшие в подготовке заседания Совета коллективной безопасности, написала, что в ОДКБ обсуждалась идея пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Астане в качестве гостя, однако против этого выступила армянская сторона. Российская газетасегодня опубликовала еще одну статью, посвященную сегодняшнему саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, в которой, ссылаясь на свои два источника, участвовавшие в подготовке заседания Совета коллективной безопасности, написала, что в ОДКБ обсуждалась идея пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Астане в качестве гостя, однако против этого выступила армянская сторона.





По словам собеседников «Ъ», идею пригласить Алиева высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ее поддержали некоторые другие лидеры, в частности, Лукашенко.





Как отмечают источники, Алиев был готов посетить Астану, но против этой идеи выступила армянская сторона.





«Главы стран, не входящих в альянс, могут принимать участие в мероприятиях ОДКБ, если с этим согласны все члены организации»,— пояснил высокопоставленный собеседник «Ъ» в делегации одной из стран-членов организации. В этом случае, по его словам, консенсуса не было.





Для подтверждения информации «Ъ» обратился за комментариями в МИД Армении, однако пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила: «У нас нет такой информации».





В последнее время в прессе обсуждается тема возможного членства Азербайджана в ОДКБ или, по крайней мере, получения этой страной статуса наблюдателя в организации.





В ОДКБ, напомним, входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В организации все решения принимаются на основе консенсуса, то есть свое согласие должна дать и Армения.



