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Минск лоббирует вступление Азербайджана в ОДКБ?

08.11.2018 21:05 — Разное | Партизан  
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Лукашенко выступал за присутствие Алиева на саммите ОДКБ.



Российская газета «Коммерсантъ» сегодня опубликовала еще одну статью, посвященную сегодняшнему саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, в которой, ссылаясь на свои два источника, участвовавшие в подготовке заседания Совета коллективной безопасности, написала, что в ОДКБ обсуждалась идея пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Астане в качестве гостя, однако против этого выступила армянская сторона.

По словам собеседников «Ъ», идею пригласить Алиева высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ее поддержали некоторые другие лидеры, в частности, Лукашенко.

Как отмечают источники, Алиев был готов посетить Астану, но против этой идеи выступила армянская сторона.

«Главы стран, не входящих в альянс, могут принимать участие в мероприятиях ОДКБ, если с этим согласны все члены организации»,— пояснил высокопоставленный собеседник «Ъ» в делегации одной из стран-членов организации. В этом случае, по его словам, консенсуса не было.

Для подтверждения информации «Ъ» обратился за комментариями в МИД Армении, однако пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила: «У нас нет такой информации».

В последнее время в прессе обсуждается тема возможного членства Азербайджана в ОДКБ или, по крайней мере, получения этой страной статуса наблюдателя в организации.

В ОДКБ, напомним, входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В организации все решения принимаются на основе консенсуса, то есть свое согласие должна дать и Армения.


 
 
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Лукашенко выступал за присутствие Алиева на саммите ОДКБ.
 
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