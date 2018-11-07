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Минск лоббирует вступление Азербайджана в ОДКБ?
Лукашенко выступал за присутствие Алиева на саммите ОДКБ.
Российская газета
По словам собеседников «Ъ», идею пригласить Алиева высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ее поддержали некоторые другие лидеры, в частности, Лукашенко.
Как отмечают источники, Алиев был готов посетить Астану, но против этой идеи выступила армянская сторона.
«Главы стран, не входящих в альянс, могут принимать участие в мероприятиях ОДКБ, если с этим согласны все члены организации»,— пояснил высокопоставленный собеседник «Ъ» в делегации одной из стран-членов организации. В этом случае, по его словам, консенсуса не было.
Для подтверждения информации «Ъ» обратился за комментариями в МИД Армении, однако пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила: «У нас нет такой информации».
В последнее время в прессе обсуждается тема возможного членства Азербайджана в ОДКБ или, по крайней мере, получения этой страной статуса наблюдателя в организации.
В ОДКБ, напомним, входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В организации все решения принимаются на основе консенсуса, то есть свое согласие должна дать и Армения.
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Лукашенко выступал за присутствие Алиева на саммите ОДКБ.
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