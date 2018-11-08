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Спору нет: Верховный суд Украины отдал Белорусской нефтяной компании 7,9 миллиона долларов

09.11.2018 00:28 — Разное | Ежедневник  
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Спору нет: Верховный суд Украины отдал Белорусской нефтяной компании 7,9 миллиона долларов

ros.biz

Верховный суд Украины поставил точку в затянувшемся споре Белорусской нефтяной компании и «Укртранснафты». Белорусы остались в выигрыше.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебное решение, Верховный суд Украины  отклонил встречный иск «Укртранснафты» на решение Апелляционного суда г. Киева. Последний в апреле текущего подтвердил правомерность решения Международного арбитражного при Белорусской торгово-промышленной палате на взыскание с «Укртранснафты»   7,875 млн долларов в пользу Белорусской нефтяной компании.

Напомним, что это решение арбитражный орган вынес еще 1 сентября 2017 года, присудив взыскать с «Укртранснафты» в пользу БНК 7,857 млн  долларов по спору о прокачке нефти маршрутом «Южный-Броды-Мозырь». В рамках этого дела Международный арбитражный суд при БелТПП принял решение взыскать с БНК 24,021 млн долларов компенсации за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию «качай или плати», а с «Укртранснафты» – 31,878 млн долларов компенсации за изменение качества нефти. По итогам взаимозачета БНК выиграла в суде у «Укртранснафты» 7,857 млн долларов.

В феврале этого года БНК подала заявление в Апелляционный суд Киева на получение разрешения для исполнения решения белорусского арбитража, и тот  выдал его. «Укртранснафта», хотя и зарезервировала сумму для удовлетворения претензии, до последнего пыталась отбиться от нее.

Спор возник в 2011-2012 году, когда в разгар очередной белорусско-российской топливной войны по украинскому нефтепроводу прокачивалась альтернативная (азербайджанская) нефть для белорусских НПЗ . В условиям контракта БНК в 2011-2012 годах должна была поставить не менее 8 млн тонн нефти (по 4 млн тонн в год) марки Azeri Light в порт «Южный» для последующей прокачки этой нефти на Мозырский НПЗ по маршруту «Южный-Броды-Мозырь» в режиме «качай или плати». Из запланированных 4 млн тонн в 2011 году, поставлено и прокачано было только порядка 0,9 млн тонн. При этом был дополнительно подписан договор компенсации качественных потерь, поскольку БНК поставляла в «Южный» Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода вытеснялась нефть Urals, которая является более дешевым сортом нефти. В итоге получилось, что и БНК не выполнила обязательств по объему, и «Укртранснафта» должна компенсировать БНК за потерю качества 31,878 млн долларов.

 
 
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Верховный суд Украины поставил точку в затянувшемся споре Белорусской нефтяной компании и «Укртранснафты». Белорусы остались в выигрыше.
 
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