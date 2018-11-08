"Статус может подсказать, что тебе нужна любовница". Мужчина о том, как на нас влияет внешняя оценка

Наш колумнист Александр Зантович отказывается менять кроссовки, машину, жену… И вот почему.

Помню, я только перешел работать в свой новый банк. Знакомился с людьми, те в свою очередь знакомились со мной. И вот был такой яркий персонаж — из отдела продаж. Видимо, он решил взять надо мной шефство. Приглашал постоять на крылечке, покурить, обсудить, кто в организации, на его взгляд, чего стоит, кого стоит опасаться, с кем стоит дружить, как говаривал Матроскин, для его же пользы. И вот как-то раз увидел он моего железного коня. Я в то время бороздил просторы родных дорог на французском, прости Господи, "мерседесе" — "Пежо 307". Глянул коллега на это чудо техники и вполне серьезно посоветовал машину купить покруче. Ты ж, говорит, целый начальник управления! Не по чину, мол.



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Здесь нужно оговориться, что с машинами у меня отношения особые. Я куплю одну и езжу на ней, езжу, езжу, пока она вконец не отказывается служить средством передвижения. Привыкаю я к ним, привязываюсь. Как с женщинами, короче говоря. Не могу менять ее каждые полгода! Хотя и понимаю, что есть новые модели, там навороты какие-то модные, выглядят они красиво, дерзко, силуэт привлекательный и так далее.

Но не машинами едиными. Хочется посмотреть еще шире — вообще на все эти атрибуты, которые нас обязывает иметь наш статус, положение в обществе, в компании.

Атрибуты в первую очередь внешние, конечно. Вот, скажем, одежда. У нас с супругой постоянная дискуссия идет. Она очень хочет, чтобы я одевался красиво. И на работу — она считает, что я должен выглядеть на столько, сколько хочу зарабатывать, а не на столько, сколько мне платят. И просто так погулять — выглядеть красиво рядом, чтобы и пейзаж городской не портить, и на фоточках в инстаграме смотреться уместно.

А мне все хочется влезть во что-то потертое, но ужасно удобное. У каждого же мужчины есть пара вещей, которые годятся вообще для всего. Мои красные китайские кроссовки в нашей мужской компании — уже легенда. Они были и на туристическом слете, и на Елисейских полях, и на рыбалке, и на Зыбицкой. И вышли из ротации только в связи с окончательным разрушением. Та же история с джинсами. И с кофтой раздолбайской с капюшоном. Противостояние красивого и удобного у нас в семье, похоже, вечно.





По статусу мне следует носить часы. Желательно дорогие какие-нибудь и стильные. «Луч» не подойдут. Электронные тоже. Нужно что-то, что будет украшать мою сильную мужскую руку, говорить о моем характере, уровне дохода. А как быть, если я часы наручные вообще не люблю? Телефон же всегда под рукой, настенные часы, время и спросить можно, в конце концов.

Статус велит мне аккуратно подходить к выбору запонок и зажима для галстука. Они, дескать, должны быть дорогими, но неброскими, намекать, опять же, на достаток. Но дело в том, что я галстуки терпеть не могу. Настолько, что ношу их крайне редко. К счастью, наниматель пока мне прощает эту слабость.

Статус вообще коварен. Он же постоянно зудит где-то в голове. Мы даже перестаем его замечать, но это не значит, что он умолкает. Приходишь вот, скажем, в магазин за хлебом. Но обычный, производства завода «Автомат» (хорошее название, хлебное!), брать вроде не комильфо. Постоишь, подумаешь и возьмешь чиабату. Она дороже, она не очень вкусная. Но возьмешь.

Пить пролетарское пиво или, боже упаси, водку — неверно. Друзья косо смотрят. Все уже состоявшиеся мужчины балуются виски. Вот и ты его пьешь через силу, хоть и не любишь.

Неправильно есть шаурму. Или беляши. Ладно, бог с ним, с фастфудом! Свинину, сало есть несовременно! Гораздо лучше со вздохом признаться друзьям, что ты уже несколько лет ешь только говядину и рыбу. Рыбу, конечно, морскую, не плотву, а сибаса, дораду… И дикого лосося, потому что аквакультура — для неудачников.

Было забавно, когда в командировке коллеги очень осторожно пытались выяснить, достаточно ли будет хорош для меня ресторан «Чеховъ» в Лиде — самый лучший в городе. Дело в том, что обычно я обедаю в школьной столовой — паровыми котлетами и борщом, среди орущих детей, без ножа. А как быть, если мне там дешево и вкусно?

Оправдываюсь перед вами и своим статусом, видите?



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Тяга людей к этому внешнему, пафосному очень грамотно используется маркетологами всего мира. Товары для успешных, для молодых, для состоятельных, для уверенных в себе. Идеальный пример, наверное, — "яблочные" продукты. Уже все знают, что они не лучше "самсунгов", "хуавеев" и десятка других брендов, которые не только скопировали давным-давно все хорошее, но и ушли далеко вперед. Но люди продолжают покупать телефоны и планшеты компании Apple, которые дороже в два раза. Зато как приятно достать эту стильную штучку из брюк, небрежно, но вместе с тем аккуратно, положить на стол в кафешке логотипом вверх. Раз — и ты уже и не простой менеджер среднего звена, а вполне себе интересный собеседник!

Вы знаете, что можно купить воду в бутылках, верно? Хотя еще лет двадцать назад нас бы сочли идиотами, сегодня это стало нормой. А вы знаете, что есть вода по двести долларов за штуку? В красивой такой таре, со стразами Сваровски. Ее пьет Мадонна, например. Чем она отличается от обычной воды, спросите вы. Ну она наверняка из земных недр, а не просто фильтрованная, она разлита в бутылку, которая сама по себе граничит с произведением искусства, в ее создании участвовали специально обученные люди — водяные сомелье. Они, кстати, помогают подобрать наиболее подходящую воду к любому блюду (например, к смажне). Ну и самое главное. Не будет же Мадонна пить воду из-под крана!

Кстати, чтобы совсем усугубить, первое место среди вод уверенно держит Beverly Hills 9OH20 Luxy Collection Diamond Edition, стоимость которой… барабанная дробь… сто тысяч долларов за бутылку!

Соответствовать своему статусу не только дорого, но еще и крайне утомительно. Постоянно нужно сверять себя самого, свой внешний вид, свои пристрастия, привычки и предпочтения с неким неопубликованным списком престижа и уважения со стороны homo sapiens твоей социальной группы. Или целевой группы, в которую ты очень хочешь перейти из своего Заводского района.

Нужно одеваться в модные бренды. Нужно пить престижные вина. Нужно посещать театры и концерты звезд. Не те, которые тебе интересны, нет! Те, которые на слуху, где собирается бомонд. Нужно жить в правильном районе, среди соседей похожего статуса и подобного достатка. С ними же и дружить. Несмотря на то, что твои по-настоящему близкие люди, еще со школы — слесарь, строитель и, скажем, повар.

Твой статус скажет тебе, где отдыхать. Неважно, что тебе нравится бродить по нашим лесам или рыбачить на местных речках, вдали от престижа, пафоса, элементарных удобств и даже мобильной связи, с простыми мужиками, на лицо ужасными, но очень добрыми внутри. Что ты потом расскажешь коллегам и знакомым? Что ты будешь постить в социальных сетях? Комаров и карасей? А вот Париж, Лондон, Мальдивы — это да! Про это хвастать не стыдно.

Статус даже может шепнуть тебе, что нужна любовница. Или новая жена. А то все уже поменяли, взяли помоложе, а ты один остался со своей избранницей, которая помнит тебя юным, безусым, в спортивных штанах и пиджаке коминтерн. Или если новую уж совсем не хочется, то нужно хоть в старой какие-нибудь части обновить.

Мне говорят, что я не умею мечтать. Нужно ставить цели, говорят они. Сделай коллаж из гелендвагена, большого дома, моря с пальмами, повесь на стенку и визуализируй на эту картинку, пока она не сбудется.



Иллюстрация художницы Татьяны Задорожней

Но разве такими должны быть мечты? Для кого они? Мне не нужна машина, которая стоит, как паровоз. Я не хочу огромный дом. Мне в моей квартире и хорошо, и уютно. Меня давно не интересует тюлений отдых, пусть даже и на белоснежном песке островов, до которых лететь шестнадцать часов.

Я бесконечно уважаю людей, которых принято называть успешными, но которые при этом делают в жизни именно то, что хотят, а не то, что им положено исходя из их положения, дохода, статуса или чего бы то ни было еще наносного, внешнего. Ездят на непрестижных машинах, которые по нраву, или вовсе на метро, потому что им так удобнее. Одеваются неброско, в джинсы и футболки. Едят то, что им действительно вкусно. Тратят свое время и свои деньги не на атрибутику и символику, а на свой духовный рост, развитие. Не хамят официантам и бедным, а относятся к любому человеку с уважением. Увлекаются каким-нибудь пролетарским спортом вроде футбола на улице, ходят с друзьями в общественные бани, готовы, если нужно, спать в палатках, ездить в плацкартных вагонах и есть совершенно обычные яблоки, прямо с земли, обтерев об рукав.

Как любит говорить мой большой друг, Далай-лама: «Это время, когда так много за окном, но ничего в комнате!».