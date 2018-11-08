ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

09.11.2018 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

О ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Инспекцией МНС по Кобринскому району при проведении выездных проверок индивидуальных предпринимателей в 2017 год установлены нарушения в части соблюдения налогового законодательства, а именно:

-неполное отражение выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг) которое привело к занижению налоговой базы при упрощенной системе налогообложения, общего порядка (уплата подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности) и к занижению сумм превышения полученной выручки над 40-кратной суммой исчисленного единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц; занижение выручки приводит к недоплате налогов и соответственно к доначислению пени в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Республики Беларусь и привлечению плательщиков к административной ответственности в виде штрафа по статье 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

— нарушение порядка соблюдения налогового обязательства налоговым агентом (правильность исчисления, удержания и перечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц с выплаченных доходов наемному работнику по оформленным трудовым отношениям. Кроме того, установлены факты не удержания и не перечисления в бюджет подоходного налога с доходов, выплаченных физическим лицам без оформления трудовых отношений. Налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму подоходного налога с физических лиц непосредственно из доходов плательщика при их фактической выплате и обязаны перечислять в бюджет суммы исчисленного и удержанного подоходного налога с физических лиц не позднее дня фактического получения наличных денежных средств на выплату доходов в виде оплаты труда. За невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установленный срок обязанности по удержанию и перечислению суммы налога, сбора (пошлины), если неудержанная и не перечисленная сумма налога, сбора (пошлины) составляет более десяти базовых величин для юридического лица, предусмотрена ответственность в соответствии с частью 2 статьи 13.7 КоАП.

-нарушение порядка ведения учета доходов и расходов при применении как упрощенной системы налогообложения, так и общего порядка. Инспекцией при проверках установлены факты завышения профессиональных налоговых вычетов (включения в состав затрат сумм не относящихся к налоговому периоду, не оплаченных плательщиком) которые напрямую ведут к занижению налоговой базы для исчисления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности;

-занятие предпринимательской деятельностью без уплаты налогов, а именно: оказание строительных услуг, услуг по техническому ремонту автомобилей гражданам; получение дохода (почтовыми переводами) от розничной торговли через услуги РУП Белпочта.

За 2017 год по результатам проверок доначислено в бюджет налогов (сборов), пени и штрафов от индивидуальных предпринимателей в сумме 42,0 тыс. деноминированных рублей.

Людмила ПЛУЖНИКОВА, начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей ИМНС по Кобринскому району.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 
Новости дня
Новости разные
 
Шукалі прыгод – трапілі ў ізалятар...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика