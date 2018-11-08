О ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ





Инспекцией МНС по Кобринскому району при проведении выездных проверок индивидуальных предпринимателей в 2017 год установлены нарушения в части соблюдения налогового законодательства, а именно:

-неполное отражение выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг) которое привело к занижению налоговой базы при упрощенной системе налогообложения, общего порядка (уплата подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности) и к занижению сумм превышения полученной выручки над 40-кратной суммой исчисленного единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц; занижение выручки приводит к недоплате налогов и соответственно к доначислению пени в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Республики Беларусь и привлечению плательщиков к административной ответственности в виде штрафа по статье 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

— нарушение порядка соблюдения налогового обязательства налоговым агентом (правильность исчисления, удержания и перечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц с выплаченных доходов наемному работнику по оформленным трудовым отношениям. Кроме того, установлены факты не удержания и не перечисления в бюджет подоходного налога с доходов, выплаченных физическим лицам без оформления трудовых отношений. Налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму подоходного налога с физических лиц непосредственно из доходов плательщика при их фактической выплате и обязаны перечислять в бюджет суммы исчисленного и удержанного подоходного налога с физических лиц не позднее дня фактического получения наличных денежных средств на выплату доходов в виде оплаты труда. За невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установленный срок обязанности по удержанию и перечислению суммы налога, сбора (пошлины), если неудержанная и не перечисленная сумма налога, сбора (пошлины) составляет более десяти базовых величин для юридического лица, предусмотрена ответственность в соответствии с частью 2 статьи 13.7 КоАП.

-нарушение порядка ведения учета доходов и расходов при применении как упрощенной системы налогообложения, так и общего порядка. Инспекцией при проверках установлены факты завышения профессиональных налоговых вычетов (включения в состав затрат сумм не относящихся к налоговому периоду, не оплаченных плательщиком) которые напрямую ведут к занижению налоговой базы для исчисления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности;

-занятие предпринимательской деятельностью без уплаты налогов, а именно: оказание строительных услуг, услуг по техническому ремонту автомобилей гражданам; получение дохода (почтовыми переводами) от розничной торговли через услуги РУП Белпочта.

За 2017 год по результатам проверок доначислено в бюджет налогов (сборов), пени и штрафов от индивидуальных предпринимателей в сумме 42,0 тыс. деноминированных рублей.

Людмила ПЛУЖНИКОВА, начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей ИМНС по Кобринскому району.