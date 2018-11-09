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В этом году молодежный профсоюзный форум «Студенческая осень» пройдет в новом формате
09.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
В этом году молодежный профсоюзный форум «Студенческая осень» пройдет в новом формате. Федерацией профсоюзов Беларуси подготовлена программа во всех областных центрах. Сегодня форум открывается в Минске, 15-16 ноября эстафету подхватит учащаяся молодежь регионов.
Также в рамках форума участники посетят крупнейшие предприятия, учреждения и организации региона: СООО «БЕЛВЕСТ», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Нафтан», СПК «Ольговское», ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска», УЗ «Витебская областная клиническая больница», где смогут подробнее узнать о нюансах профессиональной деятельности, ознакомиться с опытом работы профсоюзных организаций, дополнительными гарантиями, предоставляемыми молодым специалистам в соответствии с действующим законодательством РБ и коллективными договорами. Во время форума в рамках специального проекта «Университетская среда» в областных центрах также состоятся выставки профориентационной, имиджевой продукции и массмедиа учреждений высшего образования, посетить которые смогут все желающие.
Стоит отметить, что профсоюзный форум студенчества «Студенческая осень» пройдет уже в третий раз. В прошлом году он собрал более тысячи участников из 43 высших учебных заведений страны. Форум призван стимулировать активное участие студентов в общественной жизни учреждений образования, популяризовать деятельность по защите социальных и трудовых прав учащейся и трудовой молодежи. Проводимые в рамках форума обучающие мероприятия направлены на содействие обеспечению занятости молодежи, снижение оттока и закрепление молодых специалистов на рабочих местах, а также налаживание конструктивного диалога между выпускниками учреждений высшего образования и руководством предприятий.
Подготовил Сергей РАЙЧЁНОК.
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