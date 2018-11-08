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В Париже усиливают меры безопасности: на улицы выйдут почти 10 тыс. полицейских

09.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Париже усиливают меры безопасности: на улицы выйдут почти 10 тыс. полицейских

Посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны памятные мероприятия в Париже будут проходить при усиленных мерах безопасности, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Порядок на улицах французской столицы 10 и 11 ноября будут охранять около 10 тыс. полицейских, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Памятные мероприятия будут проходить во Франции до 11 ноября. В Париже ожидают прибытия делегаций из 98 стран. Места их проживания, а также достопримечательности Парижа, где пройдут памятные мероприятия, будут оцеплены полицией.

В частности, дополнительные меры безопасности приняты в музее Орсе, где 10 ноября президент Франции Эммануэль Макрон проведет ужин с участием 72 глав государств и правительств, а также в парижской филармонии, где состоится концерт, на котором будут присутствовать многие из зарубежных гостей.

Кроме того, полицейские будут обеспечивать порядок в ходе демонстраций. Правоохранительные органы принимают в расчет возможность беспорядков.

Как сообщает ТАСС, кульминацией торжеств, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, станет главная церемония в Париже, которая пройдет у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высокопоставленных гостей. Они отдадут почести погибшим, посетят вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции. В этот же день откроется Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности. Заседания с участием лидеров ряда государств и неправительственных организаций пройдут в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт.

Несколько дней назад, 6 ноября, во Франции были задержаны шесть человек по подозрению в планах совершения теракта в отношении Эммануэля Макрона. За последние годы французская столица неоднократно становилась объектом террористических атак.

Источник: БЕЛТА.

Фото AFP

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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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