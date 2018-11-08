Как продлить службу зонта?

Чтобы зонт прослужил не один дождливый сезон, за ним нужно тщательно ухаживать – регулярно стирать и правильно сушить.

Как постирать ткань?

Чтобы очистить зонт от пыли и небольших разводов, растворите в тёплой воде немного стирального средства (которое не смягчает ткань!), хорошо вспеньте. Погрузите в жидкость зонт в полураскрытом состоянии на 20 минут. Затем потрите ткань нежёсткой щёткой, хорошо прополощите и оставьте сушиться.

Серьёзные загрязнения со светлой поверхности уберёт раствор уксуса. Разведите 1 ст. л. уксуса в 0,5 л. тёплой воды, пропитайте раствором губку и протрите всю поверхность. Через 10–15 минут помойте зонт мыльным раствором. Чтобы вернуть яркость разноцветному полотну, сначала постирайте его, а затем протрите уксусом, не смывая, просушите.

Устранить белые разводы с чёрного купола поможет очень крепкий чай или сваренный кофе. Смочите губку в напитке и протрите всю ткань. Повторяйте процедуру 3–4 раза, просушивая каждый слой.

Спирт устранит большие разводы и повысит водоотталкивающие свойства ткани. Для начала помойте зонт мыльным раствором, прополощите, затем протрите всю поверхность с внутренней и внешней стороны и просушите.

Чем очистить металл?

Лимонный сок очистит металлические спицы от ржавчины. Долькой лимона (можно заменить слабым растворам лимонной кислоты ) пройдитесь по « рыжим » местам и оставьте зонт сушиться. Чтобы впоследствии металлическая конструкция не ржавела, обработайте её воском для автомобилей. Важно, чтобы он не попал на ткань.

Где сушить?

Сушите зонт подальше от обогревателей и батарей отопления. После дождя стряхните с зонта лишнюю влагу и поставьте его на пол в полуоткрытом положении. Если сушить полностью раскрытым, то вскоре полотно растянется, начнёт провисать, а зонт станет более хлипким.

Не отправляйте «дождевик» в чехол, пока он полностью не просохнет.

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