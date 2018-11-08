Приглашаем на мероприятие Экологическая суббота на тему "Волшебство своими руками".



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Вы сможете ознакомиться с выставкой изделий из соломки, узнать о мастерах соломоплетения Брестчины, раскрыть секреты обработки "соломенного золота Беларуси", изготовить сувенир своими руками под руководством преподавателя объединения "Колосок" Центра дополнительного образования детей и молодёжи г. Бреста Борсук Анны Николаевны".

Мероприятие состоится 24 октября 2018г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса, 60. Справки по телефону: 20-88-99.