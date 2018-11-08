Важная ничья

Понедельник – день тяжелый, непростым он оказался и для футболистов ФК «Смолевичи». Так, пятого ноября состоялся 27-й тур Высшей лиги Чемпионата Беларуси по футболу. На стадионе «Октябрьский» наши спортсмены принимали гостей из Гомеля – футбольный клуб с одноименным названием.

Так сложилось, что 27 тур Высшей лиги для «Смолевичей» стал во многом решающим – поражение в этой игре практически лишило бы команду места в элите. «Гомелю» также надо было выигрывать, чтобы закрепиться в позиции. И, как нередко бывает в таких случаях, взять три очка никто не смог. Соперники обменялись забитыми мячами в конце игры. Но обо всем по порядку.

Судьи игры – Д.Щербаков, А.Гусев, М.Арабей (все – г. Минск).

Состав ФК «Смолевичи»: Абрамович – Каршакевич, Рожок, Луцевич (Теслюк, 80), Васьков, Каплиенко, Чикида (Русецкий, 80), Видич, Сазонович (к), Скшинецкий, Бородин (Краснов, 60).

На стадионе было достаточно многолюдно. Здесь были болельщики не только хозяев поля, но и группа поддержки гостей из Гомеля.

В центр обороны «Смолевичей» вернулся Алекса Видич, компанию ему составил Каршакевич, Каплиенко и Сазонович. В полузащите сыграли Скшинецкий, Васьков, Рожок и Чикида, а в атаке – Луцевич и Бородин.

С первых минут обе команды одинаково владели мячом, имели по несколько моментов, в том числе штанги у обоих ворот. Луцевич у «Смолевичей» хорошо проявил себя в нападении и исполнил удар по каркасу ворот.

Второй тайм продолжил традицию равной игры. Но чувствовалось, что две команды нацелены на победу. Никто не уступал главенства противнику, и казалось, что игра близится к закономерной ничьей. Но на 86-й минуте в суматохе Волков протолкнул мяч в ворота Абрамовича, оформив автогол в ворота «Смолевичей».

В воздухе застыла паника, и казалось, что все уже смирились с поражением. И вдруг на последней, дополнительной 92-й минуте Теслюк покорил ворота гостей, установив окончательный счет – 1:1.

После игры главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал результат матча:

– Безусловно, мы рады приобретенному очку. Считаю, что повезти могло любой команде. Но ничья в таком осеннем боевом матче – по большому счету, закономерный результат. У нас весьма сложная ситуация. Мы это прекрасно знаем и понимаем. И поэтому осознаем, каков вес этого, казалось бы, всего лишь одного очка. В некоторых матчах нашу слабую игру было тяжело объяснить. И я уже начинал думать о не совсем футбольных вещах. А сегодня какой-то символизм есть. Потому что впервые в сезоне мы забили важный мяч на добавленных минутах. А до этого таких мяча три мы пропустили. Надеюсь, что это признак становления коллектива и команды. И думаю, и надеюсь, что в каждом из трех ближайших матчей на поле будут такие же мужики. Абсолютно уверен в своих парнях. И уверен, что мы останемся в Высшей лиге.

Напряженная ничья, важное и необходимое очко и ФК «Смолевичи» выходит из зоны вылета. Следующая игра с «Неманом». Матч пройдет в Гродно 10 ноября, о нем мы обязательно расскажем на страницах «КС». Верим в команду!

Результаты остальных матчей прошедшего тура:

БАТЭ (Борисов) — “Неман” (Гродно) — 1:0,

“Витебск” — “Динамо” (Минск) — 0:1,

“Слуцк” — “Торпедо” (Минск) — 1:3,

“Днепр” (Могилев) — “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 0:3,

“Луч” (Минск) — “Шахтер” (Солигорск) — 1:1,

“Минск” — “Городея” — 0:5,

“Динамо” (Брест) — “Ислочь” (Минский район) — 3:1.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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