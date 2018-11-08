Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги соблюдения законодательства о пожарной безопасности магазина «Евроопт» филиала ООО «Евроторг» по ул. Ленина г. Быхова, учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница» и станции технического обслуживания ОДО «Виролайн» по пер. Авиационный г. Быхова.

















Проведенный мониторинг магазина «Евроопт» по ул. Ленина, директором которого является Щербелева Н.Б., показал, что предложенные ранее в рекомендациях органов государственного пожарного надзора противопожарные мероприятия не выполнены в полном объеме. До настоящего времени для помещений магазина не разработан план эвакуации людей в случае пожара, а также не определена категория складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. В отношении должностных лиц магазина «Евроопт» допустивших нарушения начат административный процесс.

В ходе повторного мониторинга зданий учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница» органами государственного пожарного надзора был установлен факт не устранения ранее выявленных нарушений пожарной безопасности. На сегодняшний день не решен вопрос исправного функционирования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в случае пожара в здании поликлиники и некоторых лечебных отделениях. В отделении стоматологии внутренний противопожарный водопровод не исправен, пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Не во всех корпусах обеспечивается противодымная защита лестничных клеток.

В 2018 году за выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности на объектах учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница» органами государственного пожарного надзора к административной ответственности в виде штрафа привлечены главный врач данного учреждения Каримов А.М. и его заместитель по хозяйственной части Котов С.В. По результатам контрольного изучения в отношении юридического лица учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница» начат административный процесс.

Ряд значительных нарушений технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено при мониторинге станции технического обслуживания ОДО «Виролайн». В ходе изучения состояния пожарной безопасности установлено, что смонтированная автоматическая пожарная сигнализация не введена в эксплуатацию и не обслуживается организацией имеющей

лицензию на данный вид деятельности. Не завершены работы по установке противопожарных преград отделяющих помещения разного функционального назначения. Персонал СТО задействованный в эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара не обеспечен самоспасателями. На наружной стороне дверей производственных помещения нет указателя категории по взрывопожарной и пожарной опасности. По результатам проведенного мониторинга руководителю ОДО «Виролайн» Богачеву Д.В. вручены рекомендации.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС