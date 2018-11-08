ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги

09.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги соблюдения законодательства о пожарной безопасности магазина «Евроопт» филиала ООО «Евроторг» по ул. Ленина г. Быхова, учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница» и станции технического обслуживания ОДО «Виролайн» по пер. Авиационный г. Быхова.

Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги


Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги


Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги

Проведенный мониторинг магазина «Евроопт» по ул. Ленина, директором которого является Щербелева Н.Б., показал, что предложенные ранее в рекомендациях органов государственного пожарного надзора противопожарные мероприятия не выполнены в полном объеме. До настоящего времени для помещений магазина не разработан план эвакуации людей в случае пожара, а также не определена категория складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. В отношении должностных лиц магазина «Евроопт» допустивших нарушения начат административный процесс.

В ходе повторного мониторинга зданий учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница» органами государственного пожарного надзора был установлен факт не устранения ранее выявленных нарушений пожарной безопасности. На сегодняшний день не решен вопрос исправного функционирования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в случае пожара в здании поликлиники и некоторых лечебных отделениях. В отделении стоматологии внутренний противопожарный водопровод не исправен, пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Не во всех корпусах обеспечивается противодымная защита лестничных клеток.

В 2018 году за выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности на объектах учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница» органами государственного пожарного надзора к административной ответственности в виде штрафа привлечены главный врач данного учреждения Каримов А.М. и его заместитель по хозяйственной части Котов С.В. По результатам контрольного изучения в отношении юридического лица учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница» начат административный процесс.

Ряд значительных нарушений технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено при мониторинге станции технического обслуживания ОДО «Виролайн». В ходе изучения состояния пожарной безопасности установлено, что смонтированная автоматическая пожарная сигнализация не введена в эксплуатацию и не обслуживается организацией имеющей

лицензию на данный вид деятельности. Не завершены работы по установке противопожарных преград отделяющих помещения разного функционального назначения. Персонал СТО задействованный в эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара не обеспечен самоспасателями. На наружной стороне дверей производственных помещения нет указателя категории по взрывопожарной и пожарной опасности. По результатам проведенного мониторинга руководителю ОДО «Виролайн» Богачеву Д.В. вручены рекомендации.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги соблюдения законодательства о пожарной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какую базу данных создали жрицы любви, и сколько лет самой возрастной столичной проститутке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика