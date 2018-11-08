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В Хотимске стартовал первый этап переписи населения

09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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6 ноября в Беларуси стартовал первый этап переписи населения. Регистраторы начали проверку адресного хозяйства. На территории г.п. Хотимска эту масштабную работу до 30 ноября будут проводить работники УКП «Жилкомхоз» Алеся Шедько, Дина Дёмкина и Ольга Преснакова. Их задача обследовать все строения, как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями. Регистраторам выдали планшетные компьютеры, на которых можно работать с картой. На ней отображены объекты местности с указанием адресных точек зданий.Если работник обнаружит здание, отсутствующее в списке, но в нём проживают люди, то добавит его на карту и заполнит необходимую информацию.
Чтобы в некоторой степени облегчить труд регистраторов на данном этапе проведения переписи, просьба к жителям Хотимска обозначить свои домовладения аншлагами. А владельцам собак – побеспокоиться о том, чтобы питомцы содержались на привязи.
Зачем нужна перепись населения?
Без проведения переписи невозможно построение демографических, социально-экономических прогнозов развития, принятие управленческих решений, которые касаются размещения трудовых ресурсов, формирования бюджета, выделения средств на здравоохранение, образование, культуру, спорт. От полученных в ходе переписи данных также зависит строительство инфраструктуры в городах и регионах страны, включая расположение школ и даже автобусных остановок.
О чем спросят белорусов?
Есть базовый набор вопросов, которые задавали практически во все времена: пол, возраст, национальность, занятость, образование, язык, уровень доходов, обеспеченность жильем и так далее. Но жизнь добавляет и новые темы, так на первый план в 2019 году выйдет трудовая миграция, а также образование, полученное белорусами за пределами страны. Жителей сельской местности попросят назвать число деревьев, растущих в саду, чтобы правильно подсчитать валовую продукцию сельского хозяйства.
Какие новшества будут у переписи-2019?
Белорусам разрешат не открывать двери переписчикам, тех, кто не захочет видеть у себя дома представителя государства, пригласят на стационарные участки, где и проведут опрос.
Впервые планируется применить и новейшие технологии. Во время переписи населения 2019 года в Беларуси можно будет заполнить анкету онлайн. Можно будет пройти перепись самостоятельно — через интернет. Всего в электронном переписном листе 49 вопросов. Вопросы, которые вызвали затруднения во время пробной переписи, упростили, создали всплывающие окна с подсказками, чтобы всем было понятно.
Бумажных листов не будет?
Они останутся для асоциальных элементов. К таким семьям переписчики будут ходить в сопровождении милиционера. А после возвращаться на стационарный участок и вносить всю информацию в планшет. Хотя и в остальных случаях бумажные переписные листы у переписчиков будут с собой. Мало ли что случится с техникой?
Кто подлежит переписи?
Переписи пoдлежат граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, пoстоянно или временнo прoживающие (пребывающие) в стране. А также граждане Беларуси, инoстранные граждане и лица без гражданства, кoторые пoстоянно прoживают в нашей стране, но на дату переписи будут временнo пребывать на территории других государств. Выехавшие за пределы страны в кoмандировку, на работу, учебу на срок 1 год и более переписи не пoдлежат.
Подготовила
Елена БОРОВИКОВА

 
 
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6 ноября в Беларуси стартовал первый этап переписи населения. Регистраторы начали проверку адресного хозяйства. На территории г.п. Хотимска эту масштабную работу...
 
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