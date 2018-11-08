«Великий мастер языка и стиля»

8 и 9 ноября в учреждении образования состоялся ряд мероприятий, посвящённых великому классику. 8 ноября в фойе второго этажа была организована выставка наглядных материалов и творческих работ учащихся «200 лет И.С.Тургеневу». Ученики 9 – 10 классов вновь открыли для себя Ивана Тургенева, познакомившись с кинофильмом «Больше, чем любовь. Тургенев и Полина Виардо». Просмотр завершился коллективным размышлением на тему «Нет счастья вне семьи – и вне родины…». Отдельным учащимся было предложено написать эссе или сочинить рассказ на эту же тему.

9 ноября, в день рождения писателя, в гимназии произошло знакомство с живым журналом «Иван Тургенев» в рамках познавательных перемен. Учителя и ученики узнали больше о личности юбиляра, об отдельных моментах его биографии и творчества. После уроков для учащихся 6-ых и 8-ых классов была организована заочная экскурсия «Памяти Тургенева.Спасское-Лутовиново», с помощью которой ребята познакомились с малой родиной писателя и её значением в жизни Тургенева.

В письме Я. Полонскому, отъезжавшему в Россию, И. С. Тургенев просил: «Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу – родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». Ученики гимназии сквозь века откликнулись на просьбу русского классика. Гимназисты с энтузиазмом участвовали в обсуждении вопроса: чему посвятил жизнь И.С.Тургенев? Итогом размышлений станут творческие работы детей: стихи и рассказы, рисунки и иллюстрации к произведениям – под общим названием «Вдохновлённые И.С. Тургеневым».

Таким образом, участие в проекте продолжается. Лучшие из творческих работ будут отправлены в Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь – Российский центр науки и культуры в г. Минске.

Малиновская О.А., учитель русского языка и литературы

гимназии №1 г. Борисова