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В Нацаэропорту из-за тумана два дня задерживались рейсы

09.11.2018 20:31 — Разное | KYKY  
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Двое суток Беларусь укрыта густым туманом, над чем немало шутят в соцсетях. А в Нацаэропорту как-то не до шуток − там эти два дня задерживаются рейсы. В четверг, 8 ноября, проблемы возникли у примерно десяти рейсов, в пятницу − у более чем 20-и самолётов.

Подробно можно посмотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта. Например, в четверг проблемы начались с десяти часов утра − многие рейсы задерживались на 2-3 часа, потом в районе 16-18 часов не могли вовремя сесть ещё несколько самолётов из Берлина, Кишинёва и Праги.

Пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова прокомментировала TUT.by, что 8 ноября «пять рейсов были задержаны из-за ограничения видимости, ещё часть − по причинам, связанным с авиакомпаниями. В основном задержки на прилёт. Напомню, что решение о том, производить посадку воздушного судна или нет в аэропорту «Минск», принимает экипаж самолета». 

В пятницу проблемы начались с самого утра. Например, два самолёта «Белавиа» должны были приземлиться в 7 утра, но в итоге зашли на посадку через 4-5 часов. Рейсы, которые по расписанию должны были прилететь в Нацаэропорт в 10-12 часов утра, сели не раньше 13 часов. Потом туман мешал в 16-17 часов − они задержались в среднем на полтора часа. А два рейса и вовсе отменили.

Сейчас проблем нет, все самолёты приземляются по графику. Но в субботу, 10 ноября, снова ожидается туман, а Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Надеемся, у Нацаэропорта проблем не возникнет. Отметим, что оба дня с вылетом из аэропорта никаких проблем не возникало. Как пояснила Ромина Саматханова, аэропорт принимал решения в штатном режиме и никому не отказывал в посадке, но экипажи сами определяли, как поступить.

Фото: David Dyson

 
Теги: Минск
 
 
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Двое суток Беларусь укрыта густым туманом, над чем немало шутят в соцсетях. А в Нацаэропорту как-то не до шуток − там эти два дня задерживаются рейсы. В четверг, 8...
 
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Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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Слуцк Город
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