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В Нацаэропорту из-за тумана два дня задерживались рейсы
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Двое суток Беларусь укрыта густым туманом, над чем немало
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Пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова прокомментировала TUT.by, что 8 ноября «пять рейсов были задержаны из-за ограничения видимости, ещё часть − по причинам, связанным с авиакомпаниями. В основном задержки на прилёт. Напомню, что решение о том, производить посадку воздушного судна или нет в аэропорту «Минск», принимает экипаж самолета».
В пятницу проблемы начались с самого утра. Например, два самолёта «Белавиа» должны были приземлиться в 7 утра, но в итоге зашли на посадку через 4-5 часов. Рейсы, которые по расписанию должны были прилететь в Нацаэропорт в 10-12 часов утра, сели не раньше 13 часов. Потом туман мешал в 16-17 часов − они задержались в среднем на полтора часа. А два рейса и вовсе отменили.
Сейчас проблем нет, все самолёты приземляются по графику. Но в субботу, 10 ноября, снова ожидается туман, а Белгидромет
Фото: David Dyson
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Двое суток Беларусь укрыта густым туманом, над чем немало шутят в соцсетях. А в Нацаэропорту как-то не до шуток − там эти два дня задерживаются рейсы. В четверг, 8...
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