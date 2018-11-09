В Беларуси предлагают создать государственное ведомство по поддержке белорусского языка

В частности, в Центре по законотворческой деятельности. В Палате представителей он также получил положительные отзывы.





Напомним, что еще в 2015 году при ТБМ была создана специальная группа по вопросу законодательного равенства русского и белорусского языков, и итогом ее работы стала разработка проекта закона. Документом предусматривается создание Департамента белорусского языка при президенте либо Управления белорусского языка при Министерстве культуры либо Межведомственной комиссии по белорусскому языку при Министерстве культуры.





«Крыніца» , основным фундаментом сохранения языка, по мнению создателей законопроекта, должны являться общенациональные и международные программы поддержки и распространения белорусского языка. Для того, чтобы обеспечить эти программы финансово, могут основываться фонды поддержки белорусского языка. Организационное обеспечение реализации этих программ могут осуществлять вышеназванные структуры – Департамент, Управление или комиссия. Как сообщает сайт, основным фундаментом сохранения языка, по мнению создателей законопроекта, должны являться общенациональные и международные программы поддержки и распространения белорусского языка. Для того, чтобы обеспечить эти программы финансово, могут основываться фонды поддержки белорусского языка. Организационное обеспечение реализации этих программ могут осуществлять вышеназванные структуры – Департамент, Управление или комиссия.





Законопроект предусматривает максимально широкое использование белорусского языка. Например, председатели обеих палат Национального Собрания Республики Беларусь в совершенстве владеют белорусским языком, ведут заседания палат по-белорусски и по-русски. Премьер-министр в совершенстве владеет белорусским языком, организует деятельность правительства, ведет заседания по-русски и по-белорусски. Отдельный акцент законопроекта сделан на обеспечении права пользоваться устным и письменным белорусским языком в любой коммуникативной ситуации: в средствах массовой информации, в информационных, справочных и развлекательных услугах, в деятельности банков и бухгалтерии. По предложению юристов ТБМ в законопроект закладывается возможность ведения судопроизводства на белорусском языке.









Государственные учреждения и предприятия должны обеспечить право рабочего пользоваться устным и письменным белорусским языком при исполнении своих служебных обязанностей. Государственные учреждения обязаны обеспечить изучение белорусского языка для своих сотрудников. Совершенное владение белорусским языком должно быть дополнительным фактором при приеме на работу и повышении в должности в государственных учреждениях.





Проект Закона будет размещен на сайте ТБМ и вынесен на общественное обсуждение до 1 января.



