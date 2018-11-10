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Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

10.11.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Западная Беларусь была частью Польши начиная с 1921 года и вплоть до начала Второй мировой войны в 1939 году. В этот небольшой исторический промежуток мы и застали Пинск. Пока одна война закончилась, а другая ещё не началась, в Пинске люди торгуют на улице, ходят в лаптях, передвигаются по Пине на лодках, обустраивают город и просто живут.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Для нашей редакции беларусов с юго-запада страны это особый город. Наравне со столицей на северо-востоке и Брестом на западе Пинск для нашего региона является городом, куда едут за покупками, на учёбу и работу. Пора смотреть снимки. Все фотографии предоставлены Национальным цифровым архивом Польши.

Польская армия на рынке во взятом Пинске во время польско-советской войны, 1919


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Часть рынка и кафедральный костёл Святого Станислава, 1918–1936


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Церковь святого Феодора, 1918–1937


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Дворец Бутримовича, 1918–1937


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Фрагмент лестницы дворца, 1918–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Синагога Большая, 1918–1939. После костёлов и церквей выглядит очень скромно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Алтарь в одном из костёлов, 1918–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Улица Тадеуша Костюшко, 1919–1937. Обратите внимание на обработку фотографии. Не всегда фотографии делались простым нажатием на экран.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Алтарь костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии во время мессы, 1919–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Колокольня и костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии, 1919–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Панорама города, 1920–1937


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Вид на город со стороны реки, 1920–1937


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Не совсем Пинск — Пинская флотилия на Припяти, 1922–1931. Посмотрите на природу: болотистая местность, туман, поля до горизонта. Настоящая Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Усадьба Скирмунтов «Альбрехтово», 1927


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Строительство школы ремёсел матицы польской, 1928


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Президент Польши Игнаций Мосцицкий (держит шляпу) в Пинске, июль 1928


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Антигерманская демонстрация на площади 3 мая в Пинске в связи с заявлениями немецкого министра Готфрида Тревирануса, 28 сентября 1930. На одном баннере написано «Да здравствует вождь нации маршал Юзеф Пилсудский»; в толпе виден баннер на идише. В зданиях на фоне располагаются: пивная, магазин обуви и галош, магазин «современной готовой одежды».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Центр Пинска, 1930–1939. Обратите внимание на башню, у которой нет крыши, а также на огромное количество лодок. С этого ракурса Пинск напоминает Амстердам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

А с этого — Венецию. Ярмарка на Пине, 1930–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Там же


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Иезуитский коллегиум, 1930–1939. Обратите внимание на строительные работы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Здесь уже они закончены, 1930–1939. Здание — склад магазина «Społem», который до сих пор существует в Польше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Набережная улица, 1930–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Порт на Пине, 1930—1939. Пассажирские лодки и катера с товарами


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Улица в центре, 1930–1945


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Рыночная площадь, 1930–1945


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Члены гимнастической секции Пинской флотилии во время исполнения сложной пирамиды, 1931. Не пропустите ещё зевак справа.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Антиутопическое здание окружного суда, 1931


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Военные на сборе, 1931–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Киоски на рынке, 1932


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Пристально всматривающаяся продавщица овощей, 1932


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Пинский рынок


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Церемония открытия моста через Пину, 1932


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Прекрасная фотография 1935 года. Ученики начальной школы из Пинска во время поездки в Краков. Одеты в «региональные костюмы» и находятся на крыше Дворца Печати. Всмотритесь в эти лица, посмотрите на лапти, узоры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Торговля в суконном ряду, 1935. Здание выглядит совсем неважно, но водоотвод сделан!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Поминальная служба в православном соборе и почётный караул перед бюстом Юзефа Пилсудского, май 1935


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Панорама города в 1936 году


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Рынок, 1936


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Снова национальная одежда. Генерал Тадеуш Каспшицки и жители, октябрь 1936


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

А вот и сама церемония, ради которой приехал генерал — вручение знамени 84-му пехотному полку, октябрь 1936


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Само вручение. Обратите внимание на «Погоню» на знамени — герб Полесского воеводства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Групповая фотография игроков пинского ВСК «Якорь» после завоевания кубка мэра, 1937


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Музей Полесья


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Полешук на рынке


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Снова рынок и снова лапти


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Уличная торговля, апрель 1937


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Загрузка почты на пароход, 1937–1939


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Полесская ярмарка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Открытие Полесской ярмарки, 15 августа 1938. Глядя на фотографии, предположу, что раньше жители одевались в национальную одежду по праздникам и особым дням, а вот лапти могли быть повседневной обувью для некоторых слоёв населения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Ярмарка на Пине, 31 августа 1938


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Лесосплав, 31 августа 1938


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Памятник, посвященный строительству дороги Пинск — Кобрин, ноябрь 1938


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Вторая мировая началась, границы переписываются, но жизнь продолжается. Спящие рыбаки, июль 1941


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60509.php

Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

 
Теги: Брест
 
 
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Западная Беларусь была частью Польши начиная с 1921 года и вплоть до начала Второй мировой войны в 1939 году. В этот небольшой исторический промежуток мы и застали...
 
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