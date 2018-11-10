Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация

Западная Беларусь была частью Польши начиная с 1921 года и вплоть до начала Второй мировой войны в 1939 году. В этот небольшой исторический промежуток мы и застали Пинск. Пока одна война закончилась, а другая ещё не началась, в Пинске люди торгуют на улице, ходят в лаптях, передвигаются по Пине на лодках, обустраивают город и просто живут.



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Для нашей редакции беларусов с юго-запада страны это особый город. Наравне со столицей на северо-востоке и Брестом на западе Пинск для нашего региона является городом, куда едут за покупками, на учёбу и работу. Пора смотреть снимки. Все фотографии предоставлены Национальным цифровым архивом Польши.

Польская армия на рынке во взятом Пинске во время польско-советской войны, 1919



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Часть рынка и кафедральный костёл Святого Станислава, 1918–1936



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Церковь святого Феодора, 1918–1937



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Дворец Бутримовича, 1918–1937



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Фрагмент лестницы дворца, 1918–1939



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Синагога Большая, 1918–1939. После костёлов и церквей выглядит очень скромно.



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Алтарь в одном из костёлов, 1918–1939



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Улица Тадеуша Костюшко, 1919–1937. Обратите внимание на обработку фотографии. Не всегда фотографии делались простым нажатием на экран.



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Алтарь костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии во время мессы, 1919–1939



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Колокольня и костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии, 1919–1939



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Панорама города, 1920–1937



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Вид на город со стороны реки, 1920–1937



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Не совсем Пинск — Пинская флотилия на Припяти, 1922–1931. Посмотрите на природу: болотистая местность, туман, поля до горизонта. Настоящая Беларусь.



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Усадьба Скирмунтов «Альбрехтово», 1927



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Строительство школы ремёсел матицы польской, 1928



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Президент Польши Игнаций Мосцицкий (держит шляпу) в Пинске, июль 1928



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Антигерманская демонстрация на площади 3 мая в Пинске в связи с заявлениями немецкого министра Готфрида Тревирануса, 28 сентября 1930. На одном баннере написано «Да здравствует вождь нации маршал Юзеф Пилсудский»; в толпе виден баннер на идише. В зданиях на фоне располагаются: пивная, магазин обуви и галош, магазин «современной готовой одежды».



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Центр Пинска, 1930–1939. Обратите внимание на башню, у которой нет крыши, а также на огромное количество лодок. С этого ракурса Пинск напоминает Амстердам.



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А с этого — Венецию. Ярмарка на Пине, 1930–1939



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Там же



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Иезуитский коллегиум, 1930–1939. Обратите внимание на строительные работы.



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Здесь уже они закончены, 1930–1939. Здание — склад магазина «Społem», который до сих пор существует в Польше .



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Набережная улица, 1930–1939



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Порт на Пине, 1930—1939. Пассажирские лодки и катера с товарами



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Улица в центре, 1930–1945



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Рыночная площадь, 1930–1945



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Члены гимнастической секции Пинской флотилии во время исполнения сложной пирамиды, 1931. Не пропустите ещё зевак справа.



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Антиутопическое здание окружного суда, 1931



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Военные на сборе, 1931–1939



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Киоски на рынке, 1932



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Пристально всматривающаяся продавщица овощей, 1932



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Пинский рынок



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Церемония открытия моста через Пину, 1932



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Прекрасная фотография 1935 года. Ученики начальной школы из Пинска во время поездки в Краков. Одеты в «региональные костюмы» и находятся на крыше Дворца Печати. Всмотритесь в эти лица, посмотрите на лапти, узоры.



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Торговля в суконном ряду, 1935. Здание выглядит совсем неважно, но водоотвод сделан!



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Поминальная служба в православном соборе и почётный караул перед бюстом Юзефа Пилсудского, май 1935



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Панорама города в 1936 году



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Рынок, 1936



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Снова национальная одежда. Генерал Тадеуш Каспшицки и жители, октябрь 1936



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А вот и сама церемония, ради которой приехал генерал — вручение знамени 84-му пехотному полку, октябрь 1936



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Само вручение. Обратите внимание на «Погоню» на знамени — герб Полесского воеводства.



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Групповая фотография игроков пинского ВСК «Якорь» после завоевания кубка мэра, 1937



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Музей Полесья



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Полешук на рынке



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Снова рынок и снова лапти



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Уличная торговля, апрель 1937



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Загрузка почты на пароход, 1937–1939



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Полесская ярмарка



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Открытие Полесской ярмарки, 15 августа 1938. Глядя на фотографии, предположу, что раньше жители одевались в национальную одежду по праздникам и особым дням, а вот лапти могли быть повседневной обувью для некоторых слоёв населения.



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Ярмарка на Пине, 31 августа 1938



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Лесосплав, 31 августа 1938



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Памятник, посвященный строительству дороги Пинск — Кобрин, ноябрь 1938



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Вторая мировая началась, границы переписываются, но жизнь продолжается. Спящие рыбаки, июль 1941



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