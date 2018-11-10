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Довоенный Пинск: национальная одежда, памятник дороге и демонстрация
10.11.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Западная Беларусь была частью Польши начиная с 1921 года и вплоть до начала Второй мировой войны в 1939 году. В этот небольшой исторический промежуток мы и застали Пинск. Пока одна война закончилась, а другая ещё не началась, в Пинске люди торгуют на улице, ходят в лаптях, передвигаются по Пине на лодках, обустраивают город и просто живут.
Для нашей редакции беларусов с юго-запада страны это особый город. Наравне со столицей на северо-востоке и Брестом на западе Пинск для нашего региона является городом, куда едут за покупками, на учёбу и работу. Пора смотреть снимки. Все фотографии предоставлены
Польская армия на рынке во взятом Пинске во время польско-советской войны, 1919
Часть рынка и кафедральный костёл Святого Станислава, 1918–1936
Церковь святого Феодора, 1918–1937
Дворец Бутримовича, 1918–1937
Фрагмент лестницы дворца, 1918–1939
Синагога Большая, 1918–1939. После костёлов и церквей выглядит очень скромно.
Алтарь в одном из костёлов, 1918–1939
Улица Тадеуша Костюшко, 1919–1937. Обратите внимание на обработку фотографии. Не всегда фотографии делались простым нажатием на экран.
Алтарь костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии во время мессы, 1919–1939
Колокольня и костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии, 1919–1939
Панорама города, 1920–1937
Вид на город со стороны реки, 1920–1937
Не совсем Пинск — Пинская флотилия на Припяти, 1922–1931. Посмотрите на природу: болотистая местность, туман, поля до горизонта. Настоящая Беларусь.
Усадьба Скирмунтов «Альбрехтово», 1927
Строительство школы ремёсел матицы польской, 1928
Президент Польши Игнаций Мосцицкий (держит шляпу) в Пинске, июль 1928
Антигерманская демонстрация на площади 3 мая в Пинске в связи с заявлениями немецкого министра Готфрида Тревирануса, 28 сентября 1930. На одном баннере написано «Да здравствует вождь нации маршал Юзеф Пилсудский»; в толпе виден баннер на идише. В зданиях на фоне располагаются: пивная, магазин обуви и галош, магазин «современной готовой одежды».
Центр Пинска, 1930–1939. Обратите внимание на башню, у которой нет крыши, а также на огромное количество лодок. С этого ракурса Пинск напоминает Амстердам.
А с этого — Венецию. Ярмарка на Пине, 1930–1939
Там же
Иезуитский коллегиум, 1930–1939. Обратите внимание на строительные работы.
Здесь уже они закончены, 1930–1939. Здание — склад магазина «Społem», который до сих пор существует в
Набережная улица, 1930–1939
Порт на Пине, 1930—1939. Пассажирские лодки и катера с товарами
Улица в центре, 1930–1945
Рыночная площадь, 1930–1945
Члены гимнастической секции Пинской флотилии во время исполнения сложной пирамиды, 1931. Не пропустите ещё зевак справа.
Антиутопическое здание окружного суда, 1931
Военные на сборе, 1931–1939
Киоски на рынке, 1932
Пристально всматривающаяся продавщица овощей, 1932
Пинский рынок
Церемония открытия моста через Пину, 1932
Прекрасная фотография 1935 года. Ученики начальной школы из Пинска во время поездки в Краков. Одеты в «региональные костюмы» и находятся на крыше Дворца Печати. Всмотритесь в эти лица, посмотрите на лапти, узоры.
Торговля в суконном ряду, 1935. Здание выглядит совсем неважно, но водоотвод сделан!
Поминальная служба в православном соборе и почётный караул перед бюстом Юзефа Пилсудского, май 1935
Панорама города в 1936 году
Рынок, 1936
Снова национальная одежда. Генерал Тадеуш Каспшицки и жители, октябрь 1936
А вот и сама церемония, ради которой приехал генерал — вручение знамени 84-му пехотному полку, октябрь 1936
Само вручение. Обратите внимание на «Погоню» на знамени — герб Полесского воеводства.
Групповая фотография игроков пинского ВСК «Якорь» после завоевания кубка мэра, 1937
Музей Полесья
Полешук на рынке
Снова рынок и снова лапти
Уличная торговля, апрель 1937
Загрузка почты на пароход, 1937–1939
Полесская ярмарка
Открытие Полесской ярмарки, 15 августа 1938. Глядя на фотографии, предположу, что раньше жители одевались в национальную одежду по праздникам и особым дням, а вот лапти могли быть повседневной обувью для некоторых слоёв населения.
Ярмарка на Пине, 31 августа 1938
Лесосплав, 31 августа 1938
Памятник, посвященный строительству дороги Пинск — Кобрин, ноябрь 1938
Вторая мировая началась, границы переписываются, но жизнь продолжается. Спящие рыбаки, июль 1941
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Западная Беларусь была частью Польши начиная с 1921 года и вплоть до начала Второй мировой войны в 1939 году. В этот небольшой исторический промежуток мы и застали...
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