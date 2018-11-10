Вам показано трудоустройство



На очередном заседании постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения рассмотрены ряд актуальных вопросов. Пожалуй, самый важный из них – проводимая организациями района работа по содействию занятости населения и количеству созданных новых рабочих мест.

Опытом работы и своими планами по урегулированию ситуации поделились исполняющий обязанности директора КПУП «Свислочская сельхозтехника» Владимир Боуфалик, заместитель начальника отдела образования райисполкома Валентина Черба и заместитель директора Свислочского РУП ЖКХ Инна Кедик.

В сельхозтехнике сегодня нацелены на работу по созданию новых рабочих мест, прорабатывается экономическая целесообразность. В перспективе, возможно, открытие услуги по шиномонтажу. Этот вопрос изучается. Председатель комиссии Виктор Субботка порекомендовал рассмотреть возможность оказания сельхозуслуг населению. Тема на контроле у руководства предприятия.

В Свислочском РУП ЖКХ с 1 ноября открыта вакансия специалиста по работе с клиентами (единая диспетчерская служба 115), еще одна вакансия – слесарь по обслуживанию КИП – будет открыта в скором времени.

Вопросы занятости населения находятся на контроле и в отделе образования райисполкома. Несколько дельных советов прозвучало от членов комиссии: продумать введение в штат работников отдельных учреждений образования единицы вахтера, отвечающего за общую безопасность, а также открытие кружков профилактической направленности.

О том, как ведется работа по формированию списка лиц, незанятых в экономике, зарегистрированных на территории Свислочского района, рассказала секретарь комиссии Елена Тамкова.

Если говорить о ситуации на рынке труда в настоящее время, в нашем районе есть 252 вакансии, из них 111 – по рабочим специальностям. В центре занятости зарегистрированы 28 безработных. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4 процента к численности экономически активного населения. А занято в экономике района 6 555 человек.

Хотелось бы верить, что это число возрастет за счет тех, кто обращается на «горячие линии» управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, посещает ярмарки вакансий, в общем, предпринимает какие-то шаги для своего трудоустройства.

Другое дело – люди, приглашенные на заседание комиссии. За них вопросы трудоустройства решают другие. Потому что иначе нельзя.

В этот раз на встречу с комиссией по содействию занятости населения были приглашены жители Незбодичского сельсовета. Вопрос с трудоустройством одного из мужчин решился сразу в зале. Его берут механизатором в филиал «Незбодичи». Женщине, проживающей в Гринках и нуждающейся в трудоустройстве, быстро предложили ставку социального работника.

Непростым был разговор с двумя довольно молодыми мужчинами. В злоупотреблении спиртным не признаются, хотя внешние признаки говорят об обратном. Искреннее желание найти работу и приносить пользу обществу в глазах не читается. Один мог бы работать слесарем, второй – трактористом, но… Хорошо, что есть мамы. Они и накормят, и порядок в доме наведут, и проконтролируют, чем сынок занимается. А сынок все ждет и ждет манны небесной.

Еще двое приглашенных вообще ушли из зала. Наверное, живо пока в глубине души чувство стыда: как смотреть в глаза стольким людям. А смотреть действительно стыдно. Где найти оправдание своему бездействию, пьянству, безразличию к собственной жизни?

Да, непростой контингент – группа риска. Для родных – это боль и тревога. Для нанимателей – ответственность и постоянный контроль. Тем не менее, считает председатель комиссии Виктор Субботка, и с ним нельзя не согласиться: в работе с такими людьми надо использовать все формы – от убеждения до побуждения. Если общими усилиями мы сможем вернуть к нормальной жизни хотя бы 1–2%, значит, уже работали не зря.

Ольга БУБЕНЧИК.