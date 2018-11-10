|
Житель Каменецкого района угрожал убить односельчан
Вооруженный огнестрельным оружием, житель Каменецкого района угрожал убить односельчан. Житель Каменецкого района угрожал убить односельчан.
Мужчина 1976 года в родном селе угрожал расправой, своим соседям. После того, как он выстрелил в стену одного из домов, он скрылся. Спустя пару часов, мужчина угрожал расправой уже жителям соседнего села. На данный момент мужчина разыскивается,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вооруженный огнестрельным оружием, житель Каменецкого района угрожал убить односельчан. Житель Каменецкого района угрожал убить односельчан.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)