Житель Каменецкого района угрожал убить односельчан

Мужчина 1976 года в родном селе угрожал расправой, своим соседям. После того, как он выстрелил в стену одного из домов, он скрылся. Спустя пару часов, мужчина угрожал расправой уже жителям соседнего села. На данный момент мужчина разыскивается,belnaviny.by