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Семья из четырех человек насмерть отравилась кефиром
Фото: iz.ru
Обнаружил тела первый муж и родной отец детей погибшей, который пришел в квартиру, чтобы навестить их. По предварительным данным, семья могла отравиться просроченным кефиром. Версию о гибели из-за употребления испорченных продуктов не исключают и в следственном управлении СКР по Москве. Однако там полагают, что отравление могли вызвать грибы.
При этом, по свидетельству соседей, в квартире ощущался запах газа, но следственные органы утечку газа в квартире не выявили, сообщают
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Женщина, ее двое детей и муж погибли в подмосковной Электростали от отравления.
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