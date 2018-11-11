Кирилл Релих о бое с Валерием Меладзе: «Мы бы сделали всё красиво»

Новости Беларуси. Боксер Кирилл Релих недавно защитил свой титул в первом полусреднем весе. После успеха он нарасхват, но в интервью нашему корреспонденту Наталье Федорцовой признался: популярность и слава белорусским боксерам не светит, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А вот деньги – вполне.





Наталья Федорцова, СТВ:

Кирилл, ваш крайний бой выдался очень ярким. При выигрыше чего больше: радости от победы или боли от пропущенных ударов?



Кирилл Релих, чемпион мира по боксу по версии WBA:

В этом бою пропустил достаточно много ненужных ударов. Но боль начинает приходить уже после поединка, когда начинаешь отдыхать. А так чувствуешь только радость.

О бое с Трояновским: «У него непрофессиональная манера бокса, которую я не люблю»

Наталья Федорцова:

По оценкам Эдуард Трояновский – один из тяжелейших соперников для вас, а по вашим ощущениям, с кем было тяжелее всего?

Кирилл Релих:

Наверное, соглашусь с оценками, с Эдуардом и было тяжелее всего. У него любительский стиль, у него непрофессиональная манера бокса, которую я не люблю. Пришлось боксировать 12 раундов в любительском стиле, а это не самое приятное занятие для меня.

Белорусский боксер Кирилл Релих защитил титул чемпион мира по версии WBA

Наталья Федорцова:

И что чувствует человек, которому предстоит получить около ста ударов за вечер?





Кирилл Релих:

Почему именно сто? Просто защищайся и получишь меньше. А что чувствуешь? Не думаешь об этом вообще.

«Я не сторонник женского бокса»

Наталья Федорцова:

Существует множество приверженцев того, что бокс – это не женское дело. Как вы к этому относитесь?

Кирилл Релих:

Я тоже как-то не сторонник женского бокса. Видел бои девушек, но это зрелище не впечатлило.

Наталья Федорцова:

Не впечатлило по технике или сам факт девушки в ринге?

Кирилл Релих:

Вообще, в целом, когда девушки друг друга бьют, как-то не захватывает.

Наталья Федорцова:

А вот на Западе хватает женщин, которые яро борются за равные права с мужчинами, как вы относитесь к феминисткам?

Кирилл Релих:

Как говорилось в одном фильме: «Если вы хотите быть наравне с мужчинами, тогда не удивляйтесь, если будете получать по лицу». На мой взгляд, в этой борьбе за равные права должна быть какая-то грань. Если уж на то пошло, абсолютно равные права, тогда и абсолютно равные обязанности, например, пойти в армию.





Наталья Федорцова:

Хорошо, тогда представим такую ситуацию: вот ринг, в нём девушка, по всем стандартам она подходит для боя с вами, только одно «но» – это девушка, и вам нужно выходить против неё, бой состоится?

Кирилл Релих:

Думаю, что нет. Надеюсь до такого, по крайней мере, в моей карьере, не дойдёт.

После завершения спортивной карьеры уйдёт в политику?

Наталья Федорцова:

Николай Валуев, Виталий Кличко – все они по завершении карьеры ушли в политику. Как думаете, что заставляет боксёров заняться именно этим делом?

Кирилл Релих:

Наверное, желание что-то изменить хотя бы в своей стране, в своём государстве.

Наталья Федорцова:

А вы по окончанию карьеры не думали пойти в Палату представителей?

Кирилл Релих:

Для начала мне нужно окончить университет, чтобы получить соответствующие образование.

Наталья Федорцова:

Я думаю, это не проблема.





Кирилл Релих:

Тем не менее, это уже другой виток жизни, о котором я пока не думал.

Наталья Федорцова:

И всё же, снова представим ситуацию: всё сложилось и вы в Палате представителей, с каких законопроектов начнёте?

Кирилл Релих:

Такой каверзный вопрос, честно, даже и не знаю, с чего бы я начал. Мыслей очень много. Но, для начала, туда нужно ещё попасть, а после уже разбираться.

Наталья Федорцова:

Хотя бы, с какой сферы начнёте: спортивной или, к примеру, социальной или культурной?

Кирилл Релих:

Наверное, больше с социальной, конечно, и про спорт бы не забыл. Но акцент на социальной, важнее сделать жизнь народа лучше. Причём не через 5 или 10 лет, а именно сейчас, на данный момент.

Наталья Федорцова:

А если отойти от этого, ещё не думали, в каком направлении будете работать по завершению карьеры?

Кирилл Релих:

Планов, конечно, много. Всё будет зависеть от того, когда и с каким бюджетом завяжу со спортом.

«Я замкнутый, спокойный, живу исключительно в своём мире»

Наталья Федорцова:

Назвали бы себя эмоциональным человеком?

Кирилл Релих:

Да нет, не сказал бы. Я больше замкнутый, спокойный, сказал бы, что живу где-то исключительно в своём мире.

Наталья Федорцова:

А в ринге?





Кирилл Релих:

Сейчас тоже становлюсь более спокойным: выхожу, делаю любимую работу и получаю от этого удовольствие. А вот раньше – да, эмоции меня перехлёстывали, и из-за этого возникали проблемы с дисциплиной.

Наталья Федорцова:

Насколько сложно от этого уйти?

Кирилл Релих:

Всё это приходит с возрастом, поэтому сейчас держать свои эмоции под контролем не сильно сложно.

Наталья Федорцова:

А в целом характер, который вы показываете в ринге, от характера в жизни сильно отличается?

Кирилл Релих: «Чем тяжелее тебе, тем лучше в дальнейшем для победы»

Кирилл Релих:

Думаю, да, сильно. В жизни я абсолютно другой, спокойный, менее агрессивный.





«Быть хорошим боксёром – 30% успеха, остальные 70% – психология»

Наталья Федорцова:

На обывательском уровне бокс воспринимается как драка с определёнными правилами. На ваш профессиональный взгляд, что отличает бокс от обычного махания кулаками, может, какая-то своя философия?





Кирилл Релих:

Бокс – это не драка, это искусство. Ты должен принять решение за сотую долю секунды, так что это точно не драка, и здесь всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Наталья Федорцова:

Кстати, бывает же, когда в ринге вместо боя начинается драка. Как вы понимаете, что ситуация выходит из-под контроля?

Кирилл Релих:

Даже не знаю, как объяснить. Бывает, парни решают зарубиться, дело закончится тем, что упадёт либо один, либо второй, главное – не переставать боксировать.

Наталья Федорцова:

А вопрос психологии, ведь для победы мало быть хорошим боксёром?

Кирилл Релих:

Быть хорошим боксёром – это только 30% успеха, остальные 70% – это как раз и есть психология.

Наталья Федорцова:

Что важнее: проанализировать соперника или самому настроится?

Кирилл Релих:

И то, и другое. Должен быть готов и физически, и морально, чтобы качественно выполнить свою работу.

«На районе прозвище «царь»

Наталья Федорцова:

У вас несколько прозвищ, и каждое из них давали тренеры, а как бы вы сами себя назвали?





Кирилл Релих:

На районе прозвище просто «царь». А так, дали и дали прозвище, смысл что-то менять, меня всё устраивает.

Наталья Федорцова:

Но их два. Одно официальное, а второе дали в Англии, какое ближе?

Кирилл Релих:

Ближе? Наверное, то, которое дали на районе, я как-то ближе к народу.

О зарплате

Наталья Федорцова:

Всех всегда интересует вопрос зарплат. Я не буду спрашивать про конкретные цифры. Но в какой профессии вы бы смогли заработать примерно столько же?

Кирилл Релих:

А профессию в нашей стране?

Наталья Федорцова:

Давайте пока в нашей.

Кирилл Релих:

Даже не знаю, мне кажется, в нашей стране таких вакансий нет.





Наталья Федорцова:

А не в нашей?

Кирилл Релих:

Если где-то есть нефтяная вышка…

«Я бы изъявил желание поработать со сборной, смог бы привнести что-то новое»

Наталья Федорцова:

Белорусский бокс – дело достаточно проблематичное, чего нам не хватает для стабильного «хорошо»?

Кирилл Релих:

Я бы сказал, что у нас всё слишком хорошо. Есть большое количество школ, залов, есть много парней, которые стремятся и хотят чего-то добиться. Могу сказать, что надо менять сохранившиеся советские устои, тренерский состав. Дать дорогу молодым, допустим, я бы изъявил желание поработать со сборной. На фоне своего опыта, знания организации зарубежного тренировочного процесса, смог бы привнести что-то новое. Конечно, сейчас в эпоху интернета, открыл, посмотрел, что и как делается в одной сборной, в другой, и кажется, делай то же самой и всё. Но есть и индивидуальный психологический подход к каждому спортсмену. И если ты 2-3 недели поработал с человеком по программе, которую видел в интернете, это не будет работать.

Наталья Федорцова:

Омолодить тренерский штаб, а популяризация? Ведь если мы сейчас выйдем на улицу и попросим назвать белорусских боксёров, вряд ли услышим много фамилий.

Кирилл Релих:

Я думаю, мы вообще никаких имён не услышим.

Наталья Федорцова:

Однако, к примеру, Домрачеву знают все.





Кирилл Релих:

В белорусском боксе и олимпийских чемпионов нет. Нужны победы на высокоранговых соревнованиях, тогда и уровень популярности значительно вырастет.

Наталья Федорцова:

Тренеры, популяризация и этого хватит, чтобы бокс стал национальным видом спорта?

Кирилл Релих:

Конечно же, должны быть и спортсмены. В принципе, можно сделать, как делают многие – пригласить зарубежных спортсменов, это не проблема. А так, у нас всего хватает, чтобы идти в элиту мирового бокса. Даже слишком «всего хватает», может, именно в этом и проблема. Допустим мне неудобно тренироваться в зале, где всё вылизано, вышколено. Я люблю рабочую обстановку: пыль, пот, грязь.

Наталья Федорцова:

То есть, какой-то андерграунд должен быть.

Кирилл Релих:

Конечно, ты должен понимать, чего ты хочешь, чтобы выскочить из этого всего.

Наталья Федорцова:

Звёзды в тепличных условиях не растут?

Кирилл Релих:

Абсолютно, в этом виде спорта точно нет.

Наталья Федорцова:

В белорусском боксе только один промоутер, как считаете, это хорошо или плохо?

Кирилл Релих:

Не знаю, почему плохо? У нас не такая большая страна, и одного вполне хватает, да и боксёров не так много, поэтому одного вполне достаточно.

О работе в детском саду: «Если со своими можно договориться, то с чужими ­– без шансов»

Наталья Федорцова:

А дальше хочу вам задать несколько вопросов, скажем так, от блондинки, поэтому постарайтесь ответить как-нибудь отвлечённо.

Было ли у вас когда-нибудь желание кого-то убить или покалечить?





Кирилл Релих:

Хороший вопрос, никогда не задумывался об этом, приеду домой – поразмышляю. А вообще, у меня такой характер: чуть-чуть позлился, отпустило и дальше жизнь прекрасна.

Наталья Федорцова:

К какому врачу боксёры обращаются чаще всего?

Кирилл Релих:

Наверное, к хирургу.

Наталья Федорцова:

С чем, что вылетает в первую очередь?

Кирилл Релих:

Руки, локти плечи – наш рабочий инструмент.

Наталья Федорцова:

А как же стереотип про зубы?

Кирилл Релих:

Это у плохих боксёров такой стереотип.

Наталья Федорцова:

У вас двое детей, смогли бы работать воспитателем в детском саду?

Кирилл Релих:

Нет, это точно нет.

Наталья Федорцова:

Почему?

Кирилл Релих:

Дети – это всегда непредсказуемость. Если ещё со своими можно как-то договориться, то с чужими ­– без шансов.

«Какие уже драки, я семейный человек»

Наталья Федорцова:

Сколько человек должно быть в подворотне, чтобы у вас и прикурить нашлось, и телефон был позвонить?

Кирилл Релих:

Слава Богу, по подворотням не хожу уже давно. Но до этого всегда старался, да и сейчас стараюсь, по максимуму избегать конфликтов. Конечно, были ситуации, когда всё, прижали к стенке, но чуть что, я быстро бегаю.





Наталья Федорцова:

То есть чисто легкоатлетические данные?

Кирилл Релих:

Конечно. Какие уже драки, я уже семейный человек, можно сказать, уже стар для этого. Зато, словом или взглядом могу разрешить ситуацию.

Наталья Федорцова:

Насколько важно сохранять суровое лицо в ринге, и насколько долго получается его сохранять?

Кирилл Релих:

Да, это же абсолютно неважно, суровое лицо или нет. Тем более, всегда уважительно отношусь к сопернику, никогда не включаю, прости за грубость, «бычку». Наоборот, всегда улыбаюсь, стараюсь быть на позитиве. Вот будет суровое выражение, дадут тебе по лицу – и пропадёт суровое лицо.

О татуировках, рефери и любимом певце Валерии Меладзе

Наталья Федорцова:

Как-то говорили, чтобы завестись перед боем, обзываете себя. Какими словами?

Кирилл Релих:

Здесь слова бывают разные. Но действительно, бывает такое, что приходишь, и перед боем начинается какая-то хандра, тогда начинаешь себе говорить: «Давай-ка, братик, вставай, работай, чего ты расслабился»?

Наталья Федорцова:

Сколько татуировок нужно боксёру для полного счастья?

Кирилл Релих:

Я уж точно не задумывался, сколько их нужно. Все мои были сделаны лет в 16-17, а теперь с годами понимаешь, что пришло время всё это исправлять.





Наталья Федорцова:

Есть желание вывести?

Кирилл Релих:

Вывести уже не получится, слишком сложный процесс. Проще сделать что-то более качественное и красивое.

Наталья Федорцова:

Было ли когда-нибудь желание ударить рефери?

Кирилл Релих:

Нет, абсолютно никогда. Всегда веду бой чисто, и судьи лишь минимально вмешиваются.

Наталья Федорцова:

И напоследок. Видела, один из ваших любимых певцов – Валерий Меладзе. А если он вас вызовет на бой, поднимется рука?

Кирилл Релих:

А почему нет? Легко. Тут бы уже бой состоялся, но сделали бы всё красиво – победила бы дружба.