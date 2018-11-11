Андрей Скурат: Во взаимодействии с правоохранительными органами, всеми субъектами профилактики удается снизить уровень правонарушений и преступлений





Прокуратура Волковысского района в этом году стала лучшей в области. Такое признание она получила второй раз за последние четыре года.

Прокурор Волковысского района Андрей Скурат объясняет это просто: все сотрудники работают четко, выполняют поставленные задачи. Коллектив молодой, однако, есть поддержка опытных коллег. И получается неплохой результат.

Как известно, прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением закона. Сегодня прокурор поддерживает государственное обвинение в суде, а завтра вникает в ход посевной и уборочной кампаний, разбирается в тонкостях соблюдения правил техники безопасности в строительстве.

– Привлекаем специалистов управления сельского хозяйства, ветеринарной службы, а если вопрос касается строительства или техники безопасности, то никак не обойтись без сотрудников департамента государственной инспекции труда или других представителей надзорных либо контролирующих органов, – признается Андрей Скурат. – Если есть необходимость, указываем на имеющиеся нарушения или применяем меры прокурорского реагирования. Но это не самоцель. Главное – сделать так, чтобы в дальнейшем нарушения не допускались и не приводили к негативным последствиям. Практикуем проведение контрольных проверок, смотрим, насколько выявленные недостатки исправляются.

После резонансных происшествий в стране изучаем причины и условия, которые привели к беде с тем, чтобы не допустить подобного в Волковысском районе. К примеру, смертельное ДТП с маршруткой в Воложинском районе заставило в очередной раз вникнуть в организацию пассажирских перевозок.

Несмотря на то, что полномочиями по возбуждению и расследованию уголовных дел сегодня наделен Следственный комитет, отдельные дела возбуждает и прокуратура. Как правило, это ведомство принимает решения по статьям превентивной направленности, а к ним относятся распространенные в семейно-бытовой сфере случаи истязаний, причинения легких телесных повреждений, а также угроз убийством. Как считает Андрей Скурат, это неплохой способ профилактики семейно-бытового насилия. Прокурор, видя, что рукоприкладство может привести к более тяжким последствиям, а жертва находится в зависимом положении, вправе и при отсутствии заявления потерпевшей стороны возбудить уголовное дело. В ряде коррупционных преступлений, когда есть острые спорные вопросы либо подозреваемый относится к отдельной категории лиц, решение также принимается прокурором.

Прокуратура сегодня выступает координатором деятельности по профилактике правонарушений. На координационном совещании при прокуроре Волковысского района рассматриваются проблемные вопросы, как, например, в прошлом году – рост подростковой преступности. Тогда проанализировали ситуацию, провели ряд проверок, посмотрели, как все субъекты профилактики влияют на нее, какую работу проводят для того, чтобы не допустить в дальнейшем рост этого вида преступлений. На сегодняшний день благодаря такому взаимодействию удалось снизить уровень подростковой преступности на 20 процентов.

Что сегодня хотелось бы изменить прокурорам, так это отношение людей к горячительным напиткам.

– Снижается количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, но это не та динамика, какую хотелось бы видеть, особенно на селе. И здесь одними запретительными методами проблему не решить, но определенные барьеры быть должны, – считает Андрей Скурат. – Анализируя преступления, совершенные в таком состоянии, видно, что зачастую человек совершил кражу или ввязался в драку после того, как купил очередную бутылку горячительного. Главное – сделать так, чтобы пить стало немодным, особенно среди молодежи.

Кстати, есть пример, который может быть взят на вооружение другими организациями. В сельскохозяйственном предприятии «Неверовичи» практикуют за счет средств хозяйства лечение работников, злоупотребляющих спиртным. Параллельно проводят профилактическую работу с семьями. Как итог, из 24 человек, с которыми проведена такая работа в прошлом году, 20 ведут устойчиво трезвый образ жизни.

Прокурору в районе до всего есть дело. Во взаимодействии с правоохранительными органами, всеми субъектами профилактики удается снизить уровень правонарушений и преступлений. Отсюда и доверие граждан к людям в погонах.

Ирина Аникевич, Гродненская правда

Прокуратура Волковысского района признана лучшей в облас ти