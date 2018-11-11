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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 31 человека

12.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В американском штате Калифорния количество погибших из-за лесных пожаров увеличилось до 31 человека, сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось о 25 погибших. Из них в окрестностях города Парадайс на севере штата погибли 23 человека, еще двое стали жертвами огня в Малибу. Позже в Парадайсе были обнаружены тела еще шести человек. Судьба 228 человек остается неизвестной.

Как отметил шериф округа Бьютт Кори Хонеа, в городе Парадайс с населением 27 тыс. человек работают десять поисково-спасательных групп. Лесной пожар на севере Калифорнии стал самым смертоносным за всю историю фиксации происшествий в этом регионе.

 
 
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В американском штате Калифорния количество погибших из-за лесных пожаров увеличилось до 31 человека, сообщает Associated Press. Ранее сообщалось о 25 погибших. Из них в...
 
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