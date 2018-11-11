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Гродненская региональная таможня приглашает на службу
12.11.2018 — Разное | Вороновская газета
Гродненская региональная таможня проводит отбор кандидатов на службу в таможенные органы.
14 ноября с 10.00 до 12.00 по вопросам отбора кандидатов в Вороновском районном исполнительном комитете прием граждан проведет начальник таможенного поста «Бенякони» Александр Михайлович Таберко.
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Гродненская региональная таможня проводит отбор кандидатов на службу в таможенные органы. 14 ноября с 10.00 до 12.00 по вопросам отбора кандидатов в Вороновском...
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