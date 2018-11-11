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В Гомеле Renault врезался в фонарный столб, водитель погиб
12.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Советской около десяти часов вечера 11 ноября. В районе остановки общественного транспорта “Рембыттехника” автомобиль Renault вылетел за пределы проезжей части.
Произошло столкновение – машина врезалась в осветительную опору. Удар был такой силы, что конструкция не выдержала. Столб согнулся и фактически повис на линии контактной электропередачи, из-за чего на время было приостановлено движение троллейбусов. Автомобиль перевернулся.
– Двадцатилетний гомельчанин, находившийся за рулем, погиб на месте, – рассказали о последствиях инцидента в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. – Второй человек, находившийся в автомобиле, серьезных травм не получил, его госпитализации не потребовалось. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и послужило причиной ДТП.
Известно, что погибший парень был причастен к организации соревнований по драгрейсингу. Однако с какой скоростью он ехал в этот злосчастный вечер, и другие обстоятельства смертельного ДТП предстоит выяснить следствию.
Источник:
Фото: сообщество ЧП Гомель в соцсети ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Советской около десяти часов вечера 11 ноября. В районе остановки общественного транспорта...
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