В Могилевской области в первом этапе переписи населения РБ 2019 года задействовано более 150 регистраторов

В Могилевской области проводится первый этап переписи населения Республики Беларусь 2019 года в целях составления списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. Об этом корреспонденту сайта сообщили в главном статистическом управлении региона.

Для получения сведений привлечен 151 человек. Регистраторы до 30 ноября проведут сплошной обход жилых и нежилых строений в пределах выделенного для них участка территории. Они обследуют все строения как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживает или может проживать население к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями.

Собеседники сообщили, что для выполнения поставленных задач регистраторы оснащены планшетными компьютерами с установленным на них специальным программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени осуществлять работу с картографическим материалом (картой регистраторского участка). На нем отображены объекты местности (дороги, улицы, строения) с указанием адресных точек зданий, которые содержат атрибутивную информацию (данные о местонахождении, назначении, количестве квартир, количестве подъездов и тому подобное). При проверке регистратор уточнит, действительно ли здание существует по указанному адресу, проверит атрибутивную информацию и откорректирует ее при необходимости.

«Если в ходе проверки адресного хозяйства специалист обнаружит здание, которое отсутствует в рабочем списке, но в котором проживают люди, он должен будет добавить новую адресную точку здания на карту и заполнить атрибутивную информацию для нее», — подчеркнули в главном статистическом управлении Могилевской области.