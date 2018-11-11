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В Беларуси хотят отменить счет-справки для купли-продажи машин. "Перекупы" исчезнут?
Кажется, последний
Первый пункт указа и в нынешней редакции прямо говорил о том, что сделки между физическими лицами должны осуществляться «в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа».
Согласно проекту документа, текстом которого располагает AUTO.TUT.BY, пункт 1.4, регулирующий сделки между физлицами и юрлицами или индивидуальными предпринимателями, изложен в новой редакции: «последующее отчуждение транспортных средств физическими лицами, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю транспортными средствами, без их постановки на государственный учет не допускается».
Как видим, такого документа, как счет-справка, в новой редакции документа вообще нет. Но комиссионные магазины по-прежнему смогут не ставить на учет приобретенные по договору комиссии автомобили. Также для сделок между юрлицами и физлицами не требуется регистрировать договор купли-продажи в органах госрегистрации.
— Договоры, заключаемые (…) между физическими лицами и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, составляются в двух экземплярах, вступают в силу с момента их заключения, если иное не установлено законодательством или договором, — сказано в проекте документа.
А вот физлица составляют между собой договор в трех экземплярах. Один для продавца, второй для покупателя, третий — для органов госрегистрации. Договор регистрируется при снятии с учета или постановке на учет в органах госрегистрации.
Кроме того, как уже
Расчеты между физическими лицами по-прежнему будут происходить просто путем передачи наличных из рук в руки. Но не исключено, что в будущем і здесь могут перейти на безналичный расчет.
По словам замглавы Белорусской автомобильной ассоциации Сергея Вариводы, который принимал участие в разработке новой редакции указа № 504, эти изменения на самом деле обсуждаются уже больше двух лет.
— Новая редакция проекта указа является выстраданным консенсусом участвовавших в его разработке сторон. Если проект будет подписан, возрастает защищенность граждан при совершении сделок купли-продажи и комиссии. С другой стороны, ухудшаются условия деятельности для «теневого» автомобильного рынка, при этом для законопослушных игроков автомобильного рынка вводятся заметные упрощения, -оценил итоговый документ эксперт. — Новый проект указа позволит легализовать денежные потоки, проходящие при покупке-продаже автомобилей. Однако более важным является то, что теперь и покупатель, и продавец оказываются в более защищенной позиции. Типовые формы договоров будут разработаны Минюстом, но останется возможность их дорабатывать.
Чем грозит упразднение счет-справок «перекупам»? Конечно, вряд ли этот «бизнес» в одночасье умрет. Скорее всего, вернется в свое первоначальное состояние, когда перекупщики оформляли автомобили на ближайших родственников и друзей. Но это неудобно, и да и не всегда найдется нужное количество родственников. Легализоваться и платить налоги — выход, который не всем по душе.
Для тех, кто просто продает или покупает автомобиль, ситуация тоже не добавляет удобства: без совместного «похода» в органы госрегистрации покупателю и продавцу не обойтись. И пусть от всех проблем договор купли-продажи не избавляет, но снижает риск обмана до минимума.
После публикации Указа Совету Министров Республики Беларусь нужно будет в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. После этого вступят в силу остальные положения Указа в новой редакции.
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В новой редакции 504-го Указа "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств" убрали такое понятие, как счет-справка. Все сделки по...
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