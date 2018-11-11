Кажется, последний скандал со счет-справками не прошел бесследно. На рассмотрение в Администрацию президента поступила новая редакция указа № 504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», где понятие «счет-справка» вообще упразднено. Все сделки по отчуждению автомобилей планируется проводить только с составлением договора купли продажи.





Первый пункт указа и в нынешней редакции прямо говорил о том, что сделки между физическими лицами должны осуществляться «в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа».

Согласно проекту документа, текстом которого располагает AUTO.TUT.BY, пункт 1.4, регулирующий сделки между физлицами и юрлицами или индивидуальными предпринимателями, изложен в новой редакции: «последующее отчуждение транспортных средств физическими лицами, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю транспортными средствами, без их постановки на государственный учет не допускается».

Какая норма прописана в действующем законодательстве: при отчуждении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее — субъекты торговли) на основании договора розничной купли-продажи механических транспортных средств с рабочим объемом двигателя 50 кубических сантиметров и более и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, прицепов к ним, кроме боковых прицепов к мотоциклам, колесных тракторов, прицепов и двигателей к ним, самоходных машин и двигателей к ним, а также кузовов, кабин, шасси, рам транспортных средств и самоходных машин (далее в подпунктах 1.5 и 1.6 — транспортные средства) этими субъектами торговли выдается покупателю, если иное не установлено президентом Республики Беларусь, счет-справка, которая является документом, подтверждающим заключение такого договора.

Как видим, такого документа, как счет-справка, в новой редакции документа вообще нет. Но комиссионные магазины по-прежнему смогут не ставить на учет приобретенные по договору комиссии автомобили. Также для сделок между юрлицами и физлицами не требуется регистрировать договор купли-продажи в органах госрегистрации.

— Договоры, заключаемые (…) между физическими лицами и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, составляются в двух экземплярах, вступают в силу с момента их заключения, если иное не установлено законодательством или договором, — сказано в проекте документа.

А вот физлица составляют между собой договор в трех экземплярах. Один для продавца, второй для покупателя, третий — для органов госрегистрации. Договор регистрируется при снятии с учета или постановке на учет в органах госрегистрации.

Кроме того, как уже сообщал AUTO.TUT.BY , проведение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме.





Расчеты между физическими лицами по-прежнему будут происходить просто путем передачи наличных из рук в руки. Но не исключено, что в будущем і здесь могут перейти на безналичный расчет.

По словам замглавы Белорусской автомобильной ассоциации Сергея Вариводы, который принимал участие в разработке новой редакции указа № 504, эти изменения на самом деле обсуждаются уже больше двух лет.

— Новая редакция проекта указа является выстраданным консенсусом участвовавших в его разработке сторон. Если проект будет подписан, возрастает защищенность граждан при совершении сделок купли-продажи и комиссии. С другой стороны, ухудшаются условия деятельности для «теневого» автомобильного рынка, при этом для законопослушных игроков автомобильного рынка вводятся заметные упрощения, -оценил итоговый документ эксперт. — Новый проект указа позволит легализовать денежные потоки, проходящие при покупке-продаже автомобилей. Однако более важным является то, что теперь и покупатель, и продавец оказываются в более защищенной позиции. Типовые формы договоров будут разработаны Минюстом, но останется возможность их дорабатывать.

О том, какие опасности и неприятности таит в себе покупка или продажа автомобиля по счет-справке, можно прочитать здесь .

Чем грозит упразднение счет-справок «перекупам»? Конечно, вряд ли этот «бизнес» в одночасье умрет. Скорее всего, вернется в свое первоначальное состояние, когда перекупщики оформляли автомобили на ближайших родственников и друзей. Но это неудобно, и да и не всегда найдется нужное количество родственников. Легализоваться и платить налоги — выход, который не всем по душе.

Для тех, кто просто продает или покупает автомобиль, ситуация тоже не добавляет удобства: без совместного «похода» в органы госрегистрации покупателю и продавцу не обойтись. И пусть от всех проблем договор купли-продажи не избавляет, но снижает риск обмана до минимума.

После публикации Указа Совету Министров Республики Беларусь нужно будет в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. После этого вступят в силу остальные положения Указа в новой редакции.