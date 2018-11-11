ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси рекордно упала официальная безработица и выросло число вакансий

12.11.2018 17:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси продолжает рекордно сокращаться число официальных безработных. На начало ноября в стране насчитывалось 14,3 тысячи нетрудоустроенных, сообщили в Минтруда. Это на 43,6% меньше, чем год назад. При этом фактический уровень безработицы заметно выше, чем официальный: численность нетрудоустроенных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда, в третьем квартале этого года составила 240,5 тысячи человек.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября составил 0,3%. В Витебской области этот показатель держится на уровне 0,5%, в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,4%, в Минской области − 0,3%, а в Минске − 0,1%.

На начало этого месяца в Беларуси было 80,6 тысячи вакансий, год назад — 56,3 тысячи. «Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66,2% от общего числа вакансий против 60,4% на 1 ноября 2017 года», — уточнили в Минтруда.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 ноября составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 ноября 2017 г. — 0,4). При этом в Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработных на вакансию в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях — 0,2, в Минске и Минской области − 0,1 безработных на вакансию.

Уровень фактической безработицы в третьем квартале этого года составил 4,7% от численности рабочей силы (год назад — 5,2%).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжает рекордно сокращаться число официальных безработных. На начало ноября в стране насчитывалось 14,3 тысячи нетрудоустроенных.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ТЦ «Арена-сити» обрушился потолок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика