В Беларуси рекордно упала официальная безработица и выросло число вакансий

В Беларуси продолжает рекордно сокращаться число официальных безработных. На начало ноября в стране насчитывалось 14,3 тысячи нетрудоустроенных, сообщили в Минтруда. Это на 43,6% меньше, чем год назад. При этом фактический уровень безработицы заметно выше, чем официальный: численность нетрудоустроенных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда, в третьем квартале этого года составила 240,5 тысячи человек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября составил 0,3%. В Витебской области этот показатель держится на уровне 0,5%, в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,4%, в Минской области − 0,3%, а в Минске − 0,1%.

На начало этого месяца в Беларуси было 80,6 тысячи вакансий, год назад — 56,3 тысячи. «Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66,2% от общего числа вакансий против 60,4% на 1 ноября 2017 года», — уточнили в Минтруда.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 ноября составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 ноября 2017 г. — 0,4). При этом в Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработных на вакансию в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях — 0,2, в Минске и Минской области − 0,1 безработных на вакансию.

Уровень фактической безработицы в третьем квартале этого года составил 4,7% от численности рабочей силы (год назад — 5,2%).