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В столичном торговом центре "Арена Сити" обвалился потолок
12.11.2018 — Разное | Светлы шлях
В столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей обвалился потолок, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Фото из Twitter-аккаунта Минского городского УМЧС
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В столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей обвалился потолок, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского...
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