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Концерт под дулами автоматов. Дмитрий Колдун выступил в "ДНР"

12.11.2018 17:20 — Разное | Партизан  
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Концерт прошел вечером 11 ноября на центральной площади Донецка по поводу местных выборов и выборов руководителя самопровозглашенной республики (такие же выборы прошли и в "ЛНР").

Видео появилось в Instagram. На нем видно, что рядом со сценой стоят автоматчики.

Обычно власти Украины отслеживают выступления музыкантов на территории самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и в Крыму. Они попадают в "черный список" и не могут посетить Украину.

Дмитрий Колдун в 2007 году представлял Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение" и занял в финале шестое место. Это лучший результат для белорусских исполнителей.

 
 
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Концерт прошел вечером 11 ноября на центральной площади Донецка по поводу местных выборов и выборов руководителя самопровозглашенной республики (такие же выборы...
 
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