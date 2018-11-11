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Концерт под дулами автоматов. Дмитрий Колдун выступил в "ДНР"
Концерт прошел вечером 11 ноября на центральной площади Донецка по поводу местных выборов и выборов руководителя самопровозглашенной республики (такие же выборы прошли и в "ЛНР").
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Обычно власти Украины отслеживают выступления музыкантов на территории самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и в Крыму. Они попадают в "черный список" и не могут посетить Украину.
Дмитрий Колдун в 2007 году представлял Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение" и занял в финале шестое место. Это лучший результат для белорусских исполнителей.
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Концерт прошел вечером 11 ноября на центральной площади Донецка по поводу местных выборов и выборов руководителя самопровозглашенной республики (такие же выборы...
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