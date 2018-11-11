Instagram . На нем видно, что рядом со сценой стоят автоматчики. Видео появилось в. На нем видно, что рядом со сценой стоят автоматчики.





Обычно власти Украины отслеживают выступления музыкантов на территории самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и в Крыму. Они попадают в "черный список" и не могут посетить Украину.





Дмитрий Колдун в 2007 году представлял Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение" и занял в финале шестое место. Это лучший результат для белорусских исполнителей.