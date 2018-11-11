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Как создать собственный стартап? Где найти инвестиции? Что такое блокчейн и надо ли инвестировать в криптовалюту?

12.11.2018 17:48 — Разное | Myfin  
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Как создать собственный стартап? Где найти инвестиции? Что такое блокчейн и надо ли инвестировать в криптовалюту?
Публичная лекция Валерия Цепкало

На эти и другие вопросы ответит эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий, создатель Парка высоких технологий, автор многочисленных исследований, а также автор книг «Дорогой дракона», «Код Бессмертия» и «Парк Высоких технологий: 10 лет развития», ВАЛЕРИЙ ЦЕПКАЛО.

Открытая лекция  пройдет  22 ноября в большом конференц-зале «Барселона» конгресс – холла отеля «ВИКТОРИЯ – ОЛИМП» в 17.00.

Мастер-класс от Валерия Цепкало

Будучи послом в США и выступая с лекциями в Кремниевой Долине, Валерий Цепкало начал прорабатывать идею создания первого на постсоветском пространстве «социального стартапа» — Парка высоких технологий. Создание ПВТ имело целью создание новой для нашей страны отрасли — разработки компьютерных программ.
Вернувшись в Минск, он разработал программу и реализовал идею задуманного им кластера, который стал широко известен в стране и в мире.
Сегодня Валерий Цепкало консультирует правительства разных стран в области создания инновационных инфраструктур, а также выступает ментором для ряда зарубежных стартапов.

На встрече Валерий Цепкало

  • расскажет, как самые горячие технологические темы начала XXI века – «цифровое бессмертие», «искусственный интеллект», «большие данные» и «машинное обучение» нашли отражение в его новом проекте;
  • Как привлечь инвестиции в рисковый проект;
  • Как защитить права интеллектуальной собственности на свой продукт.

Регистрация на мероприятие обязательна — количество мест ограничено!

 
Теги: Минск
 
 
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Публичная лекция Валерия Цепкало на тему: Как создать собственный стартап? Где найти инвестиции? Что такое блокчейн и надо ли инвестировать в криптовалюту?
 
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