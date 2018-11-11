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Как создать собственный стартап? Где найти инвестиции? Что такое блокчейн и надо ли инвестировать в криптовалюту?
На эти и другие вопросы ответит эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий, создатель Парка высоких технологий, автор многочисленных исследований, а также автор книг «Дорогой дракона», «Код Бессмертия» и «Парк Высоких технологий: 10 лет развития», ВАЛЕРИЙ ЦЕПКАЛО.
Открытая лекция пройдет 22 ноября в большом конференц-зале «Барселона» конгресс – холла отеля «ВИКТОРИЯ – ОЛИМП» в 17.00.
Мастер-класс от Валерия Цепкало
Будучи послом в США и выступая с лекциями в Кремниевой Долине, Валерий Цепкало начал прорабатывать идею создания первого на постсоветском пространстве «социального стартапа» — Парка высоких технологий. Создание ПВТ имело целью создание новой для нашей страны отрасли — разработки компьютерных программ.
На встрече Валерий Цепкало
Регистрация на мероприятие обязательна — количество мест ограничено!
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Как создать собственный стартап? Где найти инвестиции? Что такое блокчейн и надо ли инвестировать в криптовалюту?
Публичная лекция Валерия Цепкало на тему: Как создать собственный стартап? Где найти инвестиции? Что такое блокчейн и надо ли инвестировать в криптовалюту?
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