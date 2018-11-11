И думкой богатеем: в Беларуси опять пообещали «по 500», а бюджетникам — 800 рублей

сообщает TUT. BY со ссылкой на министра финансов Беларуси Максима Ермоловича. Об этомTUT. BY со ссылкой на министра финансов Беларуси Максима Ермоловича.





По словам министра, в бюджете следующего года прописано, что средняя зарплата бюджетников будет равна 80% от средней зарплаты по Беларуси. Речь идёт о средней зарплате в 1000 рублей.









Что касается прогноза по среднегодовому курсу американского доллара, исходя из которого подготовлен бюджет, то он, по словам министра, «примерно на уровне текущего курса».



