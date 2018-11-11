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И думкой богатеем: в Беларуси опять пообещали «по 500», а бюджетникам — 800 рублей
Правительство Беларуси рассчитало, что средняя зарплата бюджетников в 2019 году будет равняться 800 рублям, а в целом по стране — 1000.
Об этом
По словам министра, в бюджете следующего года прописано, что средняя зарплата бюджетников будет равна 80% от средней зарплаты по Беларуси. Речь идёт о средней зарплате в 1000 рублей.
Что касается прогноза по среднегодовому курсу американского доллара, исходя из которого подготовлен бюджет, то он, по словам министра, «примерно на уровне текущего курса».
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Правительство Беларуси рассчитало, что средняя зарплата бюджетников в 2019 году будет равняться 800 рублям, а в целом по стране — 1000.
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