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И думкой богатеем: в Беларуси опять пообещали «по 500», а бюджетникам — 800 рублей

12.11.2018 20:55 — Разное | Партизан  
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Правительство Беларуси рассчитало, что средняя зарплата бюджетников в 2019 году будет равняться 800 рублям, а в целом по стране — 1000.

И думкой богатеем: в Беларуси опять пообещали «по 500», а бюджетникам — 800 рублей
Об этом сообщает TUT. BY со ссылкой на министра финансов Беларуси Максима Ермоловича.

По словам министра, в бюджете следующего года прописано, что средняя зарплата бюджетников будет равна 80% от средней зарплаты по Беларуси. Речь идёт о средней зарплате в 1000 рублей.


Что касается прогноза по среднегодовому курсу американского доллара, исходя из которого подготовлен бюджет, то он, по словам министра, «примерно на уровне текущего курса».


 
 
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Правительство Беларуси рассчитало, что средняя зарплата бюджетников в 2019 году будет равняться 800 рублям, а в целом по стране — 1000.
 
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